FCTU Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Okay, “Şu anda müteahhitler yeni konut yapmayıp ellerindeki stokları tüketmeyi bekliyor. Yeni konutların fiyatları, artan girdi maliyetleriyle yüzde 30 yükselecek. Yatırım yapmak isteyenler elini çabuk tutsun” dedi

FCTU Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Okay, artan kredi faizi ve düşük giden döviz ve altın kurları nedeniyle gayrimenkul sektöründe bir durağanlık söz konusu olduğunu belirtti. Yaşanan pandemi ve deprem gibi olumsuz olaylara rağmen konut fiyatlarının düşmediğini bundan sonraki süreçte daha da artacağını söyleyen Okay 'erken alan kazançlı çıkar' görüşünü paylaştı.

FİYATLAR DÜŞMÜYOR

İzmir'in göç alan bir şehir olduğunu ve konut ihtiyacının arttığını kaydeden Okay, "Artan faizler nedeniyle yatırımcılar paralarını bankada değerlendirmeyi tercih ediyor. Bu nedenle gayrimenkul satışlarında durağan bir dönem yaşıyoruz. Satışların durağanlığına rağmen ev ve arsa fiyatları düşmüyor. Ayrıca döviz ve altın yatırımı olanlar bu yatırım enstrümanları düşüşte olduğu için zarardalar ve bunları bozdurup yeni bir yatırıma da yönelemiyorlar. Ama yatırım için bekleyenler bugünkü fiyatları da bulamayacak. Müteahhitler yeni konut yapmak için acele etmiyor. Ellerindeki stoğu bitirmek istiyor. Yeni yapılacak konut projeleri, artan girdi maliyetleri nedeniyle en az yüzde 30 daha pahalı olacak. Şu anda yatırım yapmak isteyenler acele etmeli" dedi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYORUZ

Yüksek kredi faizi nedeniyle konut satışlarında durgunluk yaşandığını ifade eden Okay, piyasaların faiz indirimi beklentisinde olduğunu söyledi. Yasakların kalkmasının ardından konut satın almak isteyenlerin de daha rahat hareket edebildiğini belirten Okay, yatırımcıların konut almakta acele etmediğini ve paralarını bankada değerlendirdiğini dile getirdi. Okay, "Nakit parası olan pazarlık avantajını kullanıp daha rahat ev alıyor. Nakit parası olmayanlar da kredi çekerek ev alma konusunda ağır hareket ediyor. Şu anda kredi faiz oranı düşmedi. 1.34 olan faiz oranı 1 seviyesine indirilirse piyasada gözle görülür bir hareketlenme yaşanacaktır. Bu oranın altına inerse de zaten çok yüksek olan konut fiyatları daha da yükselecektir. Ev almak isteyen vatandaşların faiz indirimi talebi var. Bir önceki faiz indiriminde artan fiyatlar hala aynı seviyede. Fakat insanların geliri artmıyor. Parası olan bankalarda değerlendirme yolunu tercih ediyor" diye konuştu.

YAZLIK EVLER REVAÇTA

PANDEMİ ve depremin insanları yazlıklara ve sayfiye yerlerine yönelttiğini de vurgulayan Gülçin Okay, "Kendi yazlığı olanlar kış aylarını orada geçirdi. Şu anda sayfiye bölgelerine yoğun bir talep var. Özellikle aylık ve sezonluk ev kiralamak isteyenler çok fazla. İnsanlar kalabalık otel ortamından çok kendilerine ait evlerde tatil geçirmeyi tercih ediyor. Bodrum ve Çeşme gibi turizm merkezlerinde hem konut hem de arsa fiyatları artmış durumda. Kısa vadede faizlerin düşmesi söz konusu değil. Bu nedenle ev almak isteyenler re finansman kolaylığından da yararlanarak fiyatlar artmadan harekete geçebilir" dedi.