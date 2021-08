Bütün dünyayı kasıp kavuran korona virüsü beni de buldu. 5 Ağustos günü yaptırdığım test sonucu pozitif çıkınca, 14 gün karantina altına alındım. Şu anda evimden yazdığım köşe yazımda korona virüsün bende ne gibi çağrışımlar yaptığını anlatacağım.

Karantina süresini yalnız geçirdiğim 14 gün boyunca beslenme, takviye vitaminler ve ilaçlarla yeteri kadar dinlenirken bu arada bol bol tefekkür etme ve kendime zaman ayırma imkanı buldum. Ayrıca bu arada beni seven ve merak eden dostlarım için de sosyal medyadan bir paylaşımda bulunarak iyi olduğumu ilettim.

"Hamdolsun korona bize de nasip oldu. Tüm hastalara acil şifalar, vefat edenlere rahmet diliyorum" sözleriyle başlayan bu paylaşımıma takipçilerimden bir arkadaşım "Hamd ALLAH ne derse o olur demek... bize de nasip oldu demek ise yanlış... ALLAH kimseye kötüyü nasip etmez... Geçmiş olsun kardeşim" şeklinde yorum yapmış.

Ben de kendisine "Hayır da şer de Allah'tandır. Bu Amentü esasıdır. Eğer biri olmasa, diğerinin kıymeti bilinemezdi.

Onun için Efendimiz (s.a.v) hastalanmadan önce sağlığın kıymetini bilmemizi istedi. Biz hasta oluyorsak kendi hatamızdan ama bunda da bizim göremediğimiz ve bilemediğimiz nice hikmetler var. O yüzden hamd ederek nasip oldu dedim.

Yani başımıza gelen her kötü olay mutlak bir kötülük olmadığı gibi, her güzel görünen şey de mutlak iyilik olmayabilir.

Her şeyin gerçeğini sadece Allah bilir" şeklinde yanıt verdim. Gerçekten de öyle değil mi? Bu konuda Bakara Suresi 216. Ayetinde Yüce Rabbimiz. "Sizin için hayırlı olduğu halde bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz. Sizin için kötü yani şer olduğu halde bir şeyden hoşlanmış da olabilirsiniz. Yalnız Allah bilir, siz bilmezsiniz" buyuruyor.

TAKDİR ALLAH'IN

Ben burada korona virüse yakalanmanın bir hayır olduğundan bahsetmiyorum.

Çünkü sadece hastalıklar değil, insanın başına gelen her olayın arkasında ayette de buyurulduğu nice hikmet ve sır dolu imtihanlar bulunabilir. Elbette işin diğer kısmında bizler almamız gereken tüm tedbirleri alacağız ama yine takdir yüce Allah'ındır. Bu arada Allah kimseye zulmetmez. İnsanlar kendi hataları veya tercihleri yüzünden kötü olaylar hastalıklar da yaşayabilir. Bu koronavirüs ister doğal bir salgın olsun, ister laboratuar ortamında üretilen bir biyolojik ajan olsun, kim ne derse desin sonuçta insanlık bu virüsle imtihan ediliyor. Onun için hiçbir zaman gaflete düşmeden adetullah gereği sebeplere sarılıp hasta olmamaya dikkat etmeliyiz.

AŞI OLMASAYDIM...

Ben de bu açıdan Allah'a şükür iki doz aşımı oldum. Belki de bu aşı sayesinde karantina sürecini hafif nezle gribal enfeksiyon kıvamında evde hayati tehlikeye düşmeden geçirme imkanı yakaladım.

Yoksa bazılarının bana dediği gibi "Nasıl olur iki doz aşı olduktan sonra virüs mü bulaştı" sorusundaki mantık yanlış. Çünkü eğer bu iki doz aşıyı olmasaydım, belki de şimdi hastanede olacaktım. Olayın hayır mı şer mi kısmına aydınlık getirmeye çalıştıktan sonra mutlaka aşı olmanın da önemine vurgu yapmak istiyorum.

Aşımızı olalım; maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Takdiri Allah'a bırakalım.

Sağlıklı ve huzurlu günler dilerim.