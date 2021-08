Kuran-ı Kerim'de bildirilen ve içinde savaşın haram kabul edildiği dört kutsal aydan biri olan Muharrem ayının 10. günü başlayan aşure gününe ulaştık. Bu ay sonuna kadar Allah rızası için hayır yapmak niyetiyle aşurelerinizi yapıp dağıtabilirsiniz. Aşure, aslında insanlık tarihi kadar eski ve kadim bir gelenektir. İnsanlık tarihinde yaşanan çok önemli olayların yıldönümü olan aşure günü, bu nedenle Muharrem ayının en kıymetli günüdür. Neden 'insanlık tarihi kadar eski' diyorum; çünkü aşurenin ilk ortaya çıkışı Hz. Nuh'a (a.s.) dayanır.

Bildiğiniz gibi Nuh Peygamber, Hz. Adem'den (a.s.) sonra insanlığın ikinci atasıdır. Allah'a isyan edip emir ve yasaklarını çiğneyen Nuh kavmi, büyük bir tufanla helak olmuş, Hz. Nuh'un gemisine binenler ise kurtulmuştu. Her canlıdan bir çifti gemisine alan Nuh peygamber, böylece tüm canlıların kurtuluşu olmuştu. Allah'ın yardımıyla uzun bir yolculuktan sonra bir rivayete göre Nuh (a.s.) gemisini Cudi Dağı'nın üzerine Muharrem ayının 10. gününde demirlemişti.

Gemide bulunan tüm yiyecekleri karıştırıp güzel bir yemek yapmıştı. Bu yemek öyle sevildi ki 'aşure' adıyla hala günümüzde gelenek olarak sürdürülmektedir.

Arapçadan dilimize gelen aşurenin kelime manası ise onuncu gün demektir.

ÖNEMLİ OLAYLARIN GÜNÜ

Aşure gününün Muharrem ayında olması kıymetine kıymet katar. Allah-ü Teala, Muharrem ayının 10. gününde duaları kabul buyurmuş ve on peygamberine on değişik ikram ve ihsanda bulunmuştur. Allah, Hz. Musa'ya (a.s.) bu günde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştü.

Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cudi Dağı'nın üzerine bu günde demirlemişti. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından kurtulmuştu. Hz. Adem'in (a.s.) tevbesi kabul edilmişti. Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan çıkarılmıştı. Hz. İsa (a.s.) bu günde dünyaya gelmiş ve semâya yükseltilmişti.

Hz. Davud'un (a.s.) tevbesi kabul edilmişti.

Hz. İbrahim'in (a.s.) oğlu Hz. İsmail doğmuştu. Hz. Yakub'un (a.s.) oğlu Hz.Yusuf'un hasretinden dolayı kapanan gözleri görmeye başlamıştı. Hz. Eyyub (a.s.) hastalığından şifaya kavuşmuştu.

MATEM GÜNÜ OLDU

Muharrem ayının İslam tarihindeki diğer önemli yönü ise Kerbela olayıdır. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) çok sevdiği torunu Hz. Hüseyin ve yarenlerinin şehit edildiği aşure günü, o gün bugündür matem günü olarak anılır. Yezid'e biat etmeyen Hz. Hüseyin, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.), 'Dünyanın iki çiçeği' ve 'Cennet çocuklarının efendileri' diye övdüğü ve "Allah'ım, ben onları seviyorum. Sen de sev" diye dua ettiği iki torunundan birisidir. Hz. Hüseyin'in siyasi ihtiraslar uğruna acımasızca şehit edilmesi, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ve O'nun Ehl-i Beyt'ini seven bütün müminleri derinden yaralamış ve üzmüştür. Tarihte yaşanmış bu korkunç olayı değiştirmek elbette mümkün değildir. Ancak bize düşen Kerbela olayından gerekli dersi çıkararak, fitne ve ayrımcılığın bir millete nelere mal olduğunu görmektir. Bu iki hususa asla prim vermeden Allah ve Peygamber sevgisi etrafında kenetlenelim ki yeni Kerbela'lar yaşanmasın. Nasıl ki aşure; acısı, tatlısı ve ekşisiyle ortak bir lezzet oluşturuyorsa bizler de kültür ve geleneklerimizle ortak bir millet olarak aynı topraklarda aynı vatanda saygı, sevgi ve hoşgörü içinde yaşamasını bilelim.