Ramazan’a hazır mıyız?

On bir ayın sultanı olan ve içerisinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin bulunduğu Mübarek Ramazan ayına yaklaşmanın heyecanını yaşıyoruz. İslam'ın 5 temel şartından biri olan oruç ibadetini yerine getireceğimiz bu mübarek ayı hasretle bekliyoruz. İnşallah 2 Nisan Cumartesi günü Ramazan'a kavuşacağız. Çok az bir sürenin kaldığı Ramazan ayına hem madden, hem de manen hazırlıklı girmek çok çok faydalı olacaktır.

MADDİ VE MANEVİ TEMİZLİK

Nasıl ki bir misafir gelmeden önce hazırlıklar yaparak evimizi temizleyip özel yemekler yapıyorsak, aynı şekilde bizi yılda bir sefer ziyaret eden Ramazan ayını da en az bu kadar titizlikle karşılamalıyız. Bu ayın önemini idrak etmeliyiz. Allah (c.c.) tarafından bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen ve Kuran'ın nazil olduğu Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran bu mübarek Ramazan ayına sıradan bir zaman dilimi gibi bakmanın neler kaybettireceğini belki bu dünyada değil ama ahirette mutlaka göreceğiz.

Yoksulların sevineceği, birlik beraberlik ve dayanışmanın artacağı Ramazan ayının bizden memnun kalması için şimdiden hazırlıklara başlamalıyız. Bu hazırlıkları maddi ve manevi olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Cami ve mescitlerin temizliği, çevre temizliği ve ev temizliğini maddi hazırlık olarak düşünebiliriz.

Manevi hazırlık anlamında ise ruhumuzu ve zihnimizi meşgul eden tüm olumsuz düşüncelerden arındırıp, her türlü kötü alışkanlıkları terk etmek suretiyle günahlarımızdan tövbe ve istiğfar ederek bu mübarek aya günahsız şekilde girmek için gayret etmeliyiz. İşte bu mübarek aya saf bir kalp, temiz bir beden ile girdiğimiz vakit alacağımız feyz ve bereket çok farklı olacaktır. İbadet yönünden de şimdiden eğer bilgi eksikliğimiz varsa gidermeliyiz. Namaz, oruç, fitre, zekat gibi konularla ilgili bilgi sahibi olmalıyız.

Kaza namazlarımız varsa yine bu süre içinde tamamlama gayreti içine girmeliyiz.

Bizler bu mübarek aya ne kadar çok hürmet gösterirsek Allah (c.c.) katından bizlere o derece rahmet yağacaktır. Yüce Rabbimizin farz kıldığı oruç ibadetini yerine getirdiğimiz Ramazan ayına verilen önemi anlamak için Bakara Suresi'nin 183, 184 ve 185. ayetlerinin meali ile yazıma son veriyorum. Rabbim şimdiden yapacağımız ibadet, hayır ve hasenatları kabul eylesin.

ORUÇ AYETLERİ

"Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir.

Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır.

Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. (O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu oruçla geçirsin. Kim hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun.

Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez.

Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir." (Bakara/183-184-185)