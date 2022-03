Şaban Ayı’nda kat kat sevap

Her günü ayrı faziletli olan üç aylardan Şaban Ayı'na bugünden itibaren girmiş bulunuyoruz. Bütün günahlardan kurtulmamıza vesile olacak Berat Gecesi'ni de bu mübarek Şaban Ayı'nda 17 Mart Perşembe günü idrak edeceğiz. Ebedi saadetimiz için çok büyük önem taşıyan günlerin bulunduğu Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan 3 aylarda yapılan ibadetlerin sevabı, diğer günlerdekilere göre kat kat üstündür.

İnsanı insan yapan bütün güzelliklerle feyiz ve bereketlenmek için bu aylar büyük bir vesiledir ve büyük müjdelerle doludur.

Şaban Ayı ile ilgili Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v.) "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümetimin ayıdır" (Buhârî) buyurmuştur.

Yine bu ayın fazileti hakkında "Şaban Ayı'nın on beşinci gecesi (Beraat Kandili) olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın, o gecenin gündüzünü (on beşinci günü) de oruçlu geçirin. Çünkü o gece güneş batınca Allah Tealâ (bizce kavranması mümkün olmayan bir keyfiyetle) dünya semasına iner ve güneş doğana kadar, 'Benden mağfiret dileyen yok mu, ona mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir derde) müptelâ olan yok mu, ona afiyet vereyim' demiştir" buyurarak Şaban Ayı'nın önemini müjdelemiştir.

YÜCE YARADANIN RIZASI İÇİN

Şaban Ayı'nın fazileti çoktur. Bu ay Müslümanlar için en kazançlı fırsat ayıdır.

Şaban Ayı'nda, Müslümanların Allah'ın huzurunda, yine yüce yaradanın rızasını kazanmak için gerçekleştireceği her amel ve ibadetten üç yüz kattan fazla sevap kazanacaklardır. Öte yandan okunan her bir Kuran harfinin üç yüz cennet meyvesi olduğu açıklanmaktadır. Diğer vakitlerde ihya edilen bir rekat namazın sevabı on ise, bu Şaban Ayı'nda üç yüzden fazla olmaktadır.

Bu nedenle Şaban Ayı, (Ramazan hariç) diğer aylara nazaran müminlerin bol bol sevap kazanmasını sağlayacak bir ay olma özelliği göstermektedir. Her kim Şaban'ın başından ortasından ve sonundan üç gün oruç tutarsa Allahu Teala ona 70 peygamber sevabı yazar. 70 sene ibadet etmiş gibi olur. O sene ölürse şehid olarak ölür. Şaban'ın ilk ve son perşembesini oruçla geçireni rahmeti ile cennete sokmak, Allahu Teala üzerine bir hak olur. Yine bu ayda oruç tutmak çok büyük sevaptır. Ümmü Seleme (r.anhâ), Resûlullah (s.a.v.)'in Ramazan ayı dışında Şaban'dan daha çok hiçbir ayda bu kadar oruç tutmadığını bildirmiştir. Böyle bir fırsatı kaçırmamak lazım.

İLK GÜN NAMAZI ÇOK ÖNEMLİ

Hz. Enes'in (r.a.) "Resûlullah (s.a.v.) oruçların en üstünü hangisidir?" sorusuna cevâb olarak: "Oruçların en üstünü Ramazan-ı Şerife ta'zîm ve hürmet için Şaban Ayı'nda tutulan oruçtur" buyurduğunu beyân etmiştir. Abdullah (r.a.)'ın bildirdiği Hadîs-i Şerîf'te: «Şaban Ayı'nın son pazartesi günü oruç tutanın günahları mağfiret olunur" buyurdu. Şaban ayının ilk gününde 2 rekat namaz kılınır.

Her rekatta 1 Fatiha, 10 Ayetel Kürsi ve Ali İmran süresinin 18. ayeti okunur.

Bu namazı kılana cennette göz görmedik, kulak duymadık, hiçbir beşerin kalbinden geçmeyecek nimetler verilir. Mahşer korkusundan emin olur. Resûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: "Şaban Ayı benim ayımdır.

Kim Şaban Ayı'na değer verirse, muhakkak ki o benim emrime önem vermiş olur. Benim emrimi büyük tutana ise, ben kıyamet günü öncü bir kurtarıcı ve iyi bir hazırlık olurum" (Dürret'ül Vâizîn).

Öyleyse gelin hayır kapılarının açıldığı, bereketlerin saçıldığı, günahların bağışlandığı bu ayı gafletle geçirmeyelim ve Ramazan Ayı'na tertemiz, günahlardan arınmış bir şekilde girelim.