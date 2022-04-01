Ramazan’da çifte sevinç

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre mübarek Ramazan ayı yarın başlayacak. Mübarek Ramazan ayına girmenin mutluluğunu yaşarken 11 ay boyunca yiyip içerek yorduğumuz bedenlerimizi dinlendirme zamanı geldi. Oruç ibadetinin beden sağlığına olan faydaları bilimsel olarak da kanıtlandı. Hatta faydaları saymakla bitmiyor. Ancak orucun beden sağlığının yanı sıra, ruh sağlığına faydaları saymakla bitmez. Mutluluğun tarifinin iftar vaktine saklı olduğunu Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) "Oruçlu için iki sevinç anı vardır: Biri, orucu açtığı anki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu anki sevincidir" (Buhârî, Savm 9; Müslim, Sıyâm 163) hadisi şerifi anlatıyor. 11 ayın sultanı olan Ramazan ayını fırsat bilip bol bol ibadet ederek günahlarımızın affı için istiğfar etmek, ebedi saadetin kapılarının açılmasına vesile olacaktır.

DUA VE TESBİHLER

Ramazan ayı içinde kılınabiliyorsa, tesbih namazı kılınır.

1001 defa da "Estağfirullâhe'lazıym.

Ve etûbü ileyk" denilip, bittikten sonra 7 ilâ 70 salat-ü selâm okunur ve duâ yapılır.

1-10 gün arası 100 kere: Ya Erhamerrahimin ( Ey iman edenlerin en merhametlisi).

11-20 gün arası 100 kere: Ya Gaffarez Zünüb ( Ey günahları bağışlayan). 21-30 gün arası 100 kere: Ya Atikarrikab ( Ey iyileri koruyan).

En kıymetli vakitlerden biri olan iftar anlarında, oruç açmadan önce ve iftar esnasında dualar edilebilir. Bu dualardan iftar öncesinde "Allâhümme yâ vâsial-mağfiratiğfirlî" denilir.

İftar vaktinde ise "Allâhümme leke sumtü ve bike âmentü ve 'aleyke tevekkeltü ve 'alâ rızkıke eftârtü ve li-savmi ğadin neveytü fa'ğfirlî mâ- kaddemtü vemâahhartü" duası okunur.

Ramazan ayında sahura kalkmak, oruç tutmak, teravih namazı kılmak, Kuran-ı Kerim'in tamamını okuyup hatim indirmek, iftara misafir çağırmak, günahların affı için tövbe etmek, Ramazan umresi yapmak, zekat ve sadaka vermek, namazları cemaatle kılmaya özen göstermek, Ramazan ayının son on gününün tek gecelerinde Kadir gecesini aramak ve bu kıymetli geceden istifade edebilmek, yetimleri sevindirmek çok faziletlidir.

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir.

Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) "Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar" buyurmaktadır.

FİDYE KEYFİ OLAMAZ

Oruç fidyesi konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı, sağlık durumları hiçbir şekilde kaza oruçlarını tutmaya el vermeyenlerin tutamadıkları her bir gün için fakirlere bir oruç fidyesi ödemeleri gerektiğini belirterek "Allah'a kulluk bilincini kaybetmeden doktorlarla istişare ederek bu kararı vermeleri ve keyfi değerlendirmelerden kaçınmaları önem arz etmektedir" açıklamasını yaptı. Yarın başlayacak mübarek ayda her türlü kötü alışkanlıkları terk etmek suretiyle günahlarımızdan tövbe edelim. İhlas ve samimiyetle bu mübarek aya hürmet göstererek girersek alacağımız feyiz ve bereket çok daha fazla olacaktır.

Rabbim yapacağımız ibadet, hayır ve hasenatları kabul eylesin.