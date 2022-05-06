Korunması gereken beş temel unsur

Buca İlçe Müftüsü Kemal Demirel, dünyada misafir olarak bulunan insanın Allah (c.c.) tarafından akıl, irade, düşünme, konuşma ve yazma özellikleriyle donatılarak yeryüzünün halifesi ilan edildiğini ve ilahi maksatlarını bildirdiğini söyledi. İnsanın dünya ve ahirette huzur ve mutluluğu için İslam'da 5 temel hüküm bulunduğunu belirten Müftü Demirel, şunları anlattı:

Bunlar aklın muhafazası, can ve malın korunması, dinin ikamesi, neslinde idamesidir.

Bunlardan birine halel geldiği zaman yeryüzünde fesad zuhur edecek, düzen bozulacak, hayat anlamını kaybedecektir.

CANIN KORUNMASI

Rahman'ın kendi kudret elleriyle yaratıp ruhundan üfleyerek hayat verdiği (Sad:72) bir canı korumak insanlar için en kutsal bir vazife olsa gerektir. İlahi hitapta haksız yere bir cana kıymanın bütün insanları öldürmüş gibi ağır bir suç olduğu ve bir insanın hayatını kurtarmanın da bütün insanları kurtarma gibi yüce ve değerli bir davranış olduğu ifade edilmiştir(Mâide, 5/32). Savaşta bile savaşa katılmayan kadın, çocuk, yaşlı, din adamı gibi kişilerin öldürülmesi yasaklanmıştır.

Ayrıca bir insanın intihar yoluyla kendisini öldürmesi de yasaklanmış ve en büyük günahlar içerisinde sayılmıştır. İlahi vahyin tebliğcisi Rasulullah (s.a.v) Arafatta "Bugün, bu ay ve bu belde nasıl kutsal ve masûn ise, canlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da öylesine masûndur" (Buhârî, ilim, 37) hitabıyla can dokunulmazlığının önemi vurgulamıştır.

AKLIN KORUNMASI

Akıl, insanı diğer canlılardan ayıran ve üstün kılan en önemli yetenektir. Allah'ın insana verdiği büyük sorumluluğun bilincine varmak, kâinat kitabını okumak ve anlamaya çalışmak akılla mümkündür.

İşte bu yüzden Din, akla hitap eder ve getirdiği- koyduğu hükümlerde aklı koruma amacı taşır. Aklın korunması adına alkol, uyuşturucu ve benzeri aklı örten, sağlıklı düşünmeyi engelleyen zararlı alışkanlıklardan uzak durmayı, fuhuş, kumar, kin, kibir, öfke, fesad, ihtiras, kötü zan, gıybet gibi kötü düşünce ve davranışlardan kaçınmayı bireyi ve toplumu korumaya dönük bir tedbir olarak görmüştür. Akıl, akıl ile korunduğuna göre; aklını koruyan kendini dinini ve insanlığını korumuş olur.

MALIN KORUNMASI

İslam Dini, mülkiyet kazancını, meşrû yolla elde etmeyi emretmiştir. Malın korunması ve muhafazası için en güzel maddi ve manevi tedbirleri almıştır. Çalma, gasp, yağma, rüşvet, kumar, dolandırıcılık, aldatmak, hile, karaborsa, tefecilik, faiz, israf, haksız ve haram yolla elde edilen mallar gibi gayr-i meşru kazançları haram kılmıştır.

Ayrıca zekat, sadaka ve benzeri uygulamalarla başkalarının hakkını gözetmeyi de prensip haline getirmiştir. Bütün tedbirler mal emniyetini sağlamak içindir. Kimsenin malına dokunulamaz. Başkasının mülkünde tasarruf edilemez. İnsanın canı ne kadar değerli ve korunması gereken birşey ise; malın da aynı şekilde korunması gerekir.

NESLİN KORUNMASI

Neslin muhafazası için, insanın üremesinin helal yolla olması lazımdır. Nikahla birbirine helal hale gelen iki insan ömür boyu hayatlarını birleştirmiş, birtakım hak ve sorumlulukları da yüklenmiş olurlar. Hem kadın hem de erkeğin iffet ve namusunu her türlü tehlikeye karşı koruyacak en etkili kalkan hiç kuşkusuz huzurlu bir aile yuvasıdır. Bir toplumun geleceğe güvenle bakabilmesi, evlenme çağına gelmiş gençlerin bir yuva kurarak meşru birlikteliklere özendirilmesine bağlıdır.

Ne var ki, günümüzde sıkça rastlanan evlilik dışı birliktelikler yaygınlık kazanmaya başlayan hayat tarzı hem kişinin hem ailenin hem de toplumun saygınlığını zedelemekte, evlilik kurumunun çöküşünü hızlandırırken, onurlu nesillerin varlığını da tehdit etmektedir. Neslin muhafazası, insanlığın muhafazasıdır.

DİNİN KORUNMASI

İslam'ın temel hedeflerinden birisi de dinin korunmasıdır. Din duygusu insanda doğuştan gelen fıtri bir duygudur. Nasıl ki nefes almamak maddi ölüm alameti ise, Rabbimizden uzak imansız kalmakta manevi ölüm alametidir. Bedenimiz nefessiz kalırsa ölür, ruhumuz ise imansız ve ibadetsiz kalırsa ölür. İnsan ben kimim, nerden geldim, niçin geldim ve nereye gidiyorum sorularının cevabını ancak hak din olan İslam dininde bulabilecektir. Din bir diriliş kaynağıdır. Din bir yol haritasıdır.

Din İslam'dır, Allah'a, Rasulüne, Kur'an'a teslim olmaktır. Din imandır, ibadetlerdir.

Din hayatın kendisidir. Din hürriyeti; herkes için esas kabûl edilmiştir."Allah nezdinde hak din İslâm'dır" (Âli Imrân:19)