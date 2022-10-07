Bu kutlu gecenin kıymetini bilelim

İnşallah bugün çok önemli bir geceyi idrak edeceğiz. Çünkü bu gece alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya teşriflerinin 1451. yıldönümü...

Bu vesileyle o müthiş gecede neler yaşandığını ve ne tür mucizeler meydana geldiğini aktaracağım. İnsanlığın kurtarıcısı olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğduğu o müthiş gecede çok önemli olaylar ve mucizeler yaşandı. Mekke'de Rebiülevvel ayının 12. gecesi tan yeri ağarırken alemlere bir nur doğdu. O nur, Allah'ın "Ey habibim sen olmasaydın alemleri yaratmazdım" buyurduğu ve tüm peygamberlerin büyük kurtarıcı olarak geleceğini müjdelediği Hz. Muhammed (s.a.v.) idi. Mazlumların kan ağladığı, kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, şirkin, putperestliğin, ateşperestliğin arttığı, zulüm ve cehaletin yerin dibine vurduğu bir anda dünyaya, öyle bir teşrif etti ki ; yer-gök cümle alemde, asırlar boyunca konuşulacak büyük mucizeler gerçekleşti.

YILDIZ DOĞDU

Allah'ın (c.c.) cennetin kapısına kendi ismiyle birlikte yazdığı Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) teşrif ettiği gece bir yıldız doğdu. Yahudiler arasında yıldızlardan hüküm çıkaran birçok alim vardı. Bunlar, kitaplarında Allah Resülü'nün geleceğini öğrenmişti.

Yahudi alimler, bu yıldızdan Ahir zaman Peygamberinin dünyaya teşrif ettiğini anlamıştı. Ayrıca Nebiyy-i Ekrem Efendimizin dünyaya teşrifleri gecesinde hazan yaprağı gibi gök kubbeden yıldızlar döküldü.

Bu hadisenin ardından şeytan ve cinlerin gökten haber almaları son buldu.

ZALİMLERİN BURÇLARI YIKILDI

Kainatın Efendisi'nin doğduğu gece Medayin'deki Kisra Sarayı'ndaki 14 burç çatırdayarak yıkıldı. Hükümdar Sarayının o sapa sağlam burçlarının yıkılmasının ardından İran başkadısı Mübezan gördüğü rüyayı şöyle anlattı: "Gördüm ki yüzlerce kükremiş deve, önlerine şaha kalkmış Arap atları olduğu halde Dicle suyunu geçti ve İran topraklarına yayıldılar."

MECUSİLERİN BİN YILLIK ATEŞİ SÖNDÜ

Kureyş müşriklerinin Allah'ın evi olan Kabe'nin içine doldurduğu karanlık putlar yerle bir oldu. Efendimizin gelişiyle şirk inancının yerine Tevhid inancı hakim oldu. İstahbarat'taki bin yıldan beri yanan Mecusilerin kocaman ateşi bir anda sönüverdi. Ateşperest Mecusilerin ateşi yerine Tevhid meşalesi yandı

SAVE GÖLÜ KURUDU

Takdis Edilen Meşhur Save (Taberiyye) Gölü bir anda kuruyuverdi. Bu da gelen Resul-i Kibriya Efendimizin, Allah'ın izni ile olmayan şeylerin takdis edilmesini yasaklayacağının ifadesiydi. Peygamber Efendimizin dünyaya gözlerini açtığı gece taşan seller, Semave Vadisi ve Semave şehrini sular altında bıraktı.

Dehşet içinde kalan şehir halkı, çareyi dağlara ve tepelere sığınmakta buldu.

LAYIK ÜMMET OLALIM

O ana kadar görülmemiş bu hadiselerin Resul-i Ekremin doğumu sırasında meydana gelmesi elbette tesadüf değildi. Bütün bunlar Peygamberimiz Hazret-i Muhammed'in (s.a.v.) zuhurunu haber veriyordu. Biz öyle yüce bir peygamberin ümmetiyiz ki ; kıymetini ne kadar bilsek azdır.

O isteseydi dünyaya teşrif ederken birçok mucizeyi yaratan Allah Azze ve Celle, kendisine zulmeden, Uhud'da dişini kıran, Taif'te kendisini taşlayan müşrikleri yerle bir eder, dünyayı başlarına yıkardı. Fakat hiçbir zaman kendisine zulmedenlere, diğer peygamberler gibi beddua etmemiş hep dua etmişti. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) " Her peygamberin hususi bir duası var ki, onunla ümmetiyle ilgili olarak dua etmiş ve duası kabul edilmiştir. Ben ise duamı, kıyamet gününde ümmetim için şefaat etmeye ayırdım." (Buhari, Müslim) hadisi şerifi ile bizleri nasıl sevdiğini anlatmaya yetiyor. Biz de bu sevgi ve ebedi kurtuluşumuza vesile olacak şefaate layık ümmet olmak için Kur'an ve Sünnet yolundan ayrılmayalım. Sonsuz salat ve selam Rahmet Peygamberi Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) üzerine olsun.