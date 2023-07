Önemli olayların ayı Muharrem

Kuran-ı Kerim'de bildirilen ve içinde savaşın haram kabul edildiği dört kutsal aydan biri olan Allah'ın ayı Muharrem'e ulaştık.

Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği üzere "Allah katında ayların sayısı on ikidir." (Tevbe, 9/36.) Bu aylardan biri de içinde bulunduğumuz Muharrem ayıdır. Muharrem ayı, Rabbimizin rahmetine mazhar olmuş müstesna bir zaman dilimidir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) "Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur" (Müslim, Sıyâm, 202.) buyurarak bu ayın manevi bereketine işaret etmiştir. Hicri takvimimizin ilk ayı olan Muharrem Ayı ve bu ayın 10. günü olan Aşure günü tarihte önemli olaylara sahne oldu. Muharrem ayı dinimiz açısından önemli olan pek çok hadisenin de yıldönümüdür. Cenabı Hak yeryüzünü ve gökyüzünü bu ayda yaratmış, birçok peygamberine yine bu ayda olan Aşure gününde özel ihsanlar sunmuştur. Ayrıca dinimiz açısından önemli olan pek çok olay yine Muharrem Ayı'nın 10. gününde gerçekleşmiştir. Aşure günü bu ayın onuncu ve en kıymetli günüdür.

ON PEYGAMBERE ON İKRAM

Allah-ü Teala, birçok duaları bu günde kabul buyurmuştur. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) torunu Hz. Hüseyin (r.a.) ve beraberindeki 72 kişi, Muharrem ayının 10. gününde Kerbela'da Yezid'in ordusunca katledilmiştir.

Bu üzücü olayın dışında Allah (c.c.), on peygamberine on değişik ikram ve ihsanda bulunmuştur. Allah, Hz. Musa'ya (a.s.) bu günde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cudi Dağı'nın üzerine bu günde demirlemiştir. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından kurtulmuştur. Hz.

Adem'in (a.s.) tevbesi kabul edilmiştir.

Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan çıkarılmıştır. Hz. İsa (a.s.) bu günde dünyaya gelmiş ve semâya yükseltilmiştir. Hz. Davud'un (a.s.) tevbesi kabul edilmiştir. Hz. İbrahim'in (a.s.) oğlu Hz. İsmail doğmuştur. Hz.

Yakub'un (a.s.), oğlu Hz.Yusuf'un hasretinden dolayı kapanan gözleri görmeye başlamıştır. Hz. Eyyub (a.s.) hastalığından şifaya kavuşmuştur. Aşure günü bu ayın onuncu ve en kıymetli günüdür. Dolayısıyla Aşure gününün Muharrem Ayı'nda olması bu ayın kıymetine kıymet katar.

AYLARIN ÖNDERİ

Muharrem'in ayların önderi olduğunu Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) şu hadisi ile işaret etmiştir:

"İnsanların önderi Hz. Adem, Arapların Hz. Muhammed, Rumların Süheyp, İranlıların Selman, Habeşilerin Hz.

Bilal, dağların Tûr-i Sina; ağaçların sidre, ayların Muharrem, günlerin cuma, sözlerin Kur'an, Kur'an-ın Bakara Suresi, Bakara suresinin önderi ise Ayet-ül Kürsî' dir." (İmam Suyuti).

"Şehr'ullahi'l-Muharrem" da denilen, "Allah'ın ayı Muharrem" olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coşup aktığı bir aydır. Allah'ın (c.c.) ayı, günü ve yılı olmaz. Ancak; Peygamberimiz bu ifade ile Allah'ın (c.c.) rahmetine ermenin önemli bir fırsatı olduğu vurgulamıştır.

YÜREK SIZLATAN KERBELA

Muharrem ayı, İslam tarihinde meydana gelen bazı üzücü olayları da maalesef bize hatırlatmaktadır. Muharrem ayı aynı zamanda hepimizin ortak acısı, tarihimizin yürek yarası olan Kerbelâ olayının yaşandığı aydır. Hz. Hüseyin Efendimiz ve çoğu Ehl-i Beytten olmak üzere, beraberindeki yetmişten fazla Müslüman, Kerbelâ'da şehadet şerbeti içmiştir. Her Müslüman'ın yüreğini sızlatan en acı hatıra ise Emeviler döneminde, Muharrem ayının onuncu günü, Hz.

Hüseyin'in (r.a.) şehadeti ile sona eren Kerbela olayıdır. Hz. Hüseyin, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) çok sevdiği, "Dünyanın iki çiçeği" ve "Cennet çocuklarının efendileri" diye övdüğü ve "Allah'ım, ben onları seviyorum, Sen de sev" diye dua ettiği iki torunundan birisidir. Hz. Hüseyin'in siyasi ihtiraslar uğruna acımasızca şehit edilmesi, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ve O'nun Ehl-i Beytini seven bütün Müminleri derinden yaralamış ve üzmüştür.