CoVid19 pandemisi genel ekonomide tüketici davranışlarını şimdiden değiştirdi ve değiştirmeye devam ediyor. Bu konuda en son çalışma, İPSOS Group S.A. isimli Paris merkezli küresel pazar araştırma ve danışmanlık şirketi tarafından geçen hafta yapıldı. Kendisi de 1999 yılından beri Paris Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören bu şirket, 26-30 Mart 2020 tarihlerinde 16- 74 yaşları arasında ABD, Kanada, Brezilya, Çin, Fransa, Almanya, Japonya gibi ülkelerde 30 bine yakın kişi üzerinde yaptıkları araştırmada oldukça ilginç sonuçlar ortaya çıktı.



FARKINDALIK DÜZEYİ

Türkiye ayağında, ülkemizde ilk vakanın görüldüğü 10.03.2020 tarihinden itibaren, yurttaşlarımızın hastalığa yönelik farkındalık düzeyinde ciddi değişiklikler olduğu ortaya çıkıyor. En azından vatandaşlarımızın yüzde 90'a yakınının, hastalığın, hali hazırda en önemli Ülke sorunu olduğunu düşündüğünü biliyoruz. Örneğin yılın ilk ayında en önemli sorun olarak ekonomi düşünülüyordu!

Ancak, yine de hastalığın kişisel ve genel ekonomiye ciddi tehlike oluşturabileceğini düşünen insanlar da yüzde 69'larda.Yine İnsanlar, salgının süresi konusunda da karar değiştirmiş görünüyor.

Genel olarak salgının birkaç ayda geçeceği yargısı yerini altı ay ve daha fazla sürebileceği şekline dönüşmüş durumda. Bu hal, hastalığa ve kendileri ile yakınlarına yönelik endişeyi de doğal olarak arttırıyor:

Endişe etmeyenler sadece yüzde 6!



UN, MAKARNA, MAYA

Araştırmanın tüketici davranışlarına yönelik sonuçları daha sonrasını projekte etmek bağlamında ilginç verileri kapsıyor: Halkımızdan ilk tepki beklenildiği gibi yiyecek maddelerine yönelik stoklama olmuş.

Ipsos Ceo'su Sidar Gedik, 10 Mart'ı takip eden ilk haftalardaki hane halkında görülen nispeten kısa ve orta kullanma ömürlü un, makarna, bakliyat, maya ve doğallıkla kolonya türü ürünlere yönelim, ikinci haftada yerini, atıştırmalık tarzındaki yiyecek kategorilerine bırakmış görünüyor. Üçüncü hafta ise hastalıkla ilgili bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dair haberlerin etkisi ile olsa gerek turşu ve benzeri materyallerin tüketimi öne geçmiş.

Nihayetinde, pandeminin, tüketicinin, bir insan olarak davranış ve ürün seçimine olan etkisi konusunda, net sonuçlarını gözlemleme noktasında somut bilgiler derlenmiş oldu. Zaten birçok insan da, zorunlu izolasyonun, sadece tüketim alışkanlıkları bağlamında değil, verimli boş zaman kullanımı konusunda da net fikirlere sahip. Küresel olarak kamuoyunun yüzde 44'ü, bu zorunlu zamanı kişisel gelişim konusuna ayırmış durumda.



GIDA VE SAĞLIK

Global şirketler, pandemi sonrası hangi sektörlerin ayakta kalacağına ve tüketici davranışının nasıl şekilleneceğine yönelik stratejiler kurmaya şimdiden başladı. Dcode Consulting dahil bir çok araştırma şirketine göre, pandeminin kaybeden sektörleri turizm, gayrımenkul, yeme içme ve havacılık şeklinde sıralanıyor.

Kazananların ilk sıralarını da gıda, kişisel bakım ve medical/sağlık sektörleri olarak görülüyor. Nispeten az kayıp ile giden sektörler ise eğitime ticaret ve enerji.

120 Nanometrelik SARS-CoV-2 virüsü, kütlesi 5.9722*10*24 kg'lık Dünya'ya öyle hızlı yayıldı ki, hiç kimsenin ve ülkenin, öngörülebilir faaliyet alanının olmadığını apaçık ortaya koydu.

BM,WHO ve AB gibi siyasi üst kurumlar etkinlik ve güvenilirliklerini kaybederken endüstri kuruluşları da yapısal travmayı atlatmaktan aciz hale geldi.

CoVid19 algı raporunun son paragrafları yazmak için henüz erken ise de, yapılan çalışmalar bunun için ipuçları veriyor.

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