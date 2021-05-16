12-18 mayıs haftası hemşirelere adanmış bir gün. Her ne kadar modern hemşirelik Florens Nigthingale ile başlamışsa da mesleğin ruhunu oluşturan tüm görevlerin değişik toplumlarda yapılagelmesi insanlık tarihi kadar eskidir. İlkel topluluklar içinde ilaç hazırlayan, hasta bakımı yapan kadınlar görüldüğü gibi, dini ritüeller eşliğinde tedavi seansları uygulayan şifacılar da hep vardı. Eski gladyatörlerin iyileştirilmesi için ilkel kliniklerde hep bu tür hizmetlere çok önem verilmiş, imparatorluk ordularının, Osmanlı dahil hepsinde bazı erlerin yara bakıcısı şekilde informal de olsa yetiştirilmesi gelenekselleşmiştir.

Roma döneminde asil ve soylu bazı kadınların kendilerini hasta bakımına bir tür rahibe hayatı yaşamak üzere adadıkları bilinmektedir. Özellikle kadınların hemşirelik hizmetleri ile özdeşleşmesi antik dönemlerden bu yana hep vardır, eski Yunan mitolojisinde tanrı kabul edilen ünlü hekim Aesculapius'un kızı Hijyen, tapınaklarda bakıma muhtaç hastalara sağlık hizmeti vermekte idi.

SAFLIGIN RENGI BEYAZ

Ortaçağ'da, Haçlı Seferleri döneminde, kutsal yerlere yolculuk yapan hacı adaylarının hizmet aldıkları, Augistinian kızkardeşler tarafından yapılanan ve yerel kadınların belirli bir eğitim sonrası beyaz giysiler içinde sağlık ve bakım için çalıştıkları 'Tanrı'nın evi' denilen hanlar vardı. Beyaz, renk olarak saflık, temizlik, bilgelik, arınmışlık, asalet, huzur, masumiyet, güven ve ferahlık verici bir duygu durum yaratması nedeni ile sağlık ve hemşirelik mesleği ile özdeşleşmiştir.

Ülkemizde, 19. yüzyılın ilk yarısında Tıbbıye-i Şahane'de, bugünlerde görülen erkek hemşirelerin öncüleri olarak sayılabilecek sağlık memurları yetiştirilmiş ve Osmanlı kırsalında sünnetten aşıya ve pansumana kadar birçok hizmeti yapmaları sağlanmıştır.

Balkan savaşları, Çanakkale muharebeleri ve 1. Dünya Harbi sonrası yaralıların içler acısı durumları da hemşirelik mesleğine olan ihtiyacın toplum tarafından güçlü bir şekilde algılanmasına yol açmıştır. Özellikle Kırım Savaşı'nda, Florance Nightingale, tek başına, zengin ve aristokrat bir aileden gelmesine rağmen, yoksul ve bakıma muhtaç askerler için cansiperane çalışmaları ile efsane haline gelmiş, büyük bir saygınlık kazanmış, özverili çalışmalarını devam ettirerek hemşirelik eğitiminin formel hale gelmesini sağlamış ve bilim dalı şeklinde evrilmesine yol açmıştır. Bilimsel anlamda hem modern hemşireliği kurmuş, uygulamış ve kuramcı olarak da hemşirelik tarihinde çok seçkin bir yer edinmiştir.

ÖNCÜ BESIM ÖMER PASA

1911 yılında Kızılhaç'ın Washington'daki kongresine Hilal-i Ahmer adına katılan Dr. Besim Ömer Paşa, bir hemşirelik okulunun açılma gereğini ilk kez dile getiren kişi olmuş, kendi çabaları ile bir yıl sonra, İstanbul Kadırga Hastanesi'nde hastabakıcı kursu açılmıştır.

Bu yüzden, 1912 yılı ülkemizde hemşirelik mesleğinin başlangıç yılı olarak kabul edilir. Devamında açılan hastabakıcı dershaneleri ve Amerikan Hastanesi bünyesinde eğitime başlayan Amiral Bristol Sağlık Lisesi.

Sonrasında Cumhuriyet döneminin ilk hemşire okulu olarak belirtmemiz gereken Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi (1925) ile 1950'lerde sağlık kolejleri ve 1970'lerin sonlarında sağlık meslek liseleri zamanla yüksekokul ve ardından da fakülte düzeyine ulaşmıştır.

Ege Üniversitesi'nin, bu süreçte, öncü bir rol oynaması ve hemşirelik mesleğinin ilk akademik kadro formasyonlarını oluşturması, İzmir adına sevindirici ve onurlandırıcı bir gelişme olmuştur. OECD ülkelerinde yüz bin kişiye düşen hemşire sayısı 745, ülkemizde ise 145 seviyelerinde.

Halen varolan 130.000 civarındaki hemşire sayımız yetersizdir ve ek olarak mevcudun iki katından daha fazla hemşire gereksinimi içindeyiz. Bizler, sağlık hizmetinin vazgeçilmez öğeleri olan hemşirelerimizin çalışmalarında başarılarının devamını ve bu günün, hemşirelerimizin çalışma koşullarından özlük haklarına kadar sorunlarının çözümleri için vesile olmasını dileriz.