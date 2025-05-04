Hollywood filmleri, gelecekten kesitler sunar. Okuyucularımız arasında gezegenler arası yolculukları, ışınlanmayı Uzay yolu temalı filmlerden ilk kez izlemiş olanlar vardır. Geçen aylarda vizyona giren, Konsey filminde başrol oyuncusu Ralph Fiennes, Kardinal Lawrence rolünde, Papa'nın ölümü sonrası yeni papa seçiminin Vatikan Salonlarındaki gizemli ve kadim aşamalarını izleyicilere aktarıyordu. Nitekim, Amerikan Başkan Yardımcısı J.D.

Vance'ın ziyareti sonrası Papa vefat etti ve yeni papanın kim olacağına yönelik spekülasyonlar başladı. Adaylardan birisi de Ganalı Kardinal Peter Turkson. Konjonktür nedeni ile Asyalı ya da Afrikalı bir kardinal için papalık makamı söz konusu olabilir. Diğer adaylar şöyle sıralanıyor: Macar Kardinal Peter Erdo, Filipinli Kardinal Luis Gokim Tagle, İtalyan Kardinaller Pietro Parolin, Pierbattista Pizzaballa ve Matteo Maria Zuppi, Maltalı Kardinal Mario Grech, ABD'li Kardinal Raymond Leo Burke.



TEMEL İLKELERİ

Papa Franciscus, 13 Mart 2013 yılında seçilen ilk Latin kökenli ve Güney Amerikalı papa oldu. Gerçek ismi Jorge Mario Bergoglio idi ve papa olunca adet olduğu üzere bir isim seçti: Franciscus. Bu ismi İtalya'nın Umbria bölgesindeki Assisi kasabasında 12. YY'da doğan ve Assisili Fransis olarak tanınan Fransisken Tarikatının kurucusundan alır. Din yolunda şehitliğe ulaşmak için 1219 yılında beşinci haçlı seferine katılan, orada da dönemin Mısır Sultanı Kamil bin Adil'i ziyaret eden Asisili Fransis, nezaketle karşılanmıştı. Kutsal toprakları ziyaret etmesine, orada barış, kardeşlik ve sevgi üzerine vaazler vermesine izin verilmişti. İtalya'ya dönünce tarikatı papalık tarafından tanındı. İtalya'da ölmesinden iki yıl sonra da 1228 yılında Papa IX. Gergorius tarafından aziz ilan edildi. Asisili Fransis'in Mısır ve Kudüs ziyaretlerinin daha sonraki yıllarda önemli sonuçları oldu. Selahaddin'in 2 Ekim 1187 yılında Kudüs'de haçlı krallığını yok etmesi sonrası Fransiskenlerin kutsal topraklarda kalmasına izin verildi. Katolik kilisesini temsilen Kutsal Toprakların Koruyucusu ünvanını alarak çalışmalarına devam ettiler. Bu tarikat mensupları İsa'nın mütevazı yaşamına izafeten tam bir yoksulluk içinde yaşarlar, tüm servetleri sırtlarındaki çuval benzeri basit bir hırkadır ve dilenerek yiyeceklerini sağlarlar. Temel ilkeleri tüm dünyevi mal ve mülkü reddir. Bizdeki Kalenderiler gibi. İzmir'deki St. Antuan Katolik Kilisesi ile Efes'teki Meryem Ana Evi Kilisesi halen Fransisken Kiliseleri olarak faaliyet gösterir. Bu tarikattan ilham alan Papa Franciscus, entellektüel bir din adamı idi. Bir Arjantin vatandaşı olarak kimya tahsili yaptı, ardından Şili'de beşeri bilimler okudu, tekrar döndüğü Buenos Aires'de felsefe eğitimi aldı. Katolik Teolojisine devam ederek İlahiyat kariyerine başladı. Doçent ünvanı ile İspanya'da ve Franfurt'ta bulunan Phillosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen'de akademik çalışmalar yaptı.



REFORMLAR YAPTI

O yıllarda herkes kendisini, Tanrının sessiz sofu adamı olarak tanımaya başlamıştı. Nihayetinde kuvvetli bir aday olarak dillendirilmese de 13 yüzyıldır Avrupalıların işgal ettiği papalık makamına bir Latin olarak oturmayı başardı. Göreve geldiğinde, Katolik camiası bazı rahiplerin çocuklara yönelik cinsel istismarı skandallarıyla çalkalanıyordu ve Vatikan bürokrasininin eli ayağı bağlanmıştı. Papa Francis bu sorunlarla baş etse de ne muhafazakarlara ne de reformculara yaranabildi! Bazı uygulamaları yüzünden gelenekleri bozmakla ya da kilisede radikal reformları yapamamakla suçlandı. Nitekim Vatikan Anayasasını da değiştirdi ve merkezi yönetimde birçok kadının önünü açtı ve onların üst düzey görevler almasını sağladı. Son tasarrufu da muhtemel halefinin daha ılımlı olmasını sağlamak adına, yeni papa seçiminde oy kullanacak kardinallerin yüzde seksenini ireformist adaylar arasından yeniden ataması oldu. Tabii bu yeni papanın kim olacağını kesin belirleyen bir eylem olmayacaktır, ne de olsa ikibin yıllık gizemli ve bir o kadar da entrikalar içeren Vatikan dinamikleri sözkonusu olan! Sonuçta, Roma dışına ilk seyahatini Sicilya'ya sığınan göçmenlere karşı küresel kayıtsızlığı kınamak için bu adaya yapan, bir eşcinsel rahip ile ilgili soruya 'Ben kimim ki, bu konuda yargıda bulunayım' diye yanıt veren, Filistin'e destek için Batı Şeria'yı ziyaret eden, ABD Kongresindeki konuşmasında, yoksulluğun azaltılması, iklim değişikliği ve göç konularına dikkat çeken Trump'ın göçmen politikasına karşı çıkan bir Papa oldu. Vatikan kariyerine, Paris'te 1534 yılında Loyolalı Ignatius tarafından kurulan ve " bekaret, yoksulluk ve itaat " yeminleri ile tanınan bir Cizvit Rahibi olarak başlayarak en üst makama ulaşan Papa Francis, düşündüğü gibi yerine vizyonu açık bir papa seçilirse, sadece yoksul,göçmen ve marjinallere yönelik özeni ve sosyal adalet ile iklim değişikliği gibi küresel sorunları sürekli gündemde tutan tavrı ve reformları ile kısa sürede aziz ilan edilecektir.