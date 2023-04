Aklamaya çalıştıkça batanlar kulübü

Geçtiğimiz hafta 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'seccadeye basma' skandalı ve yankılarıyla geçti.

Büyük tepki çeken fotoğraf sonrasında yapılan açıklamalar ise bence skandalın kendisini bile aşacak boyuta ulaştı. Kılıçdaroğlu'nun o fotoğrafı bilinçsizce verdiğini anlatmaya çalıştıkça battılar tabiri caizse. Önce sanki bu kareyi eleştirenler bilmiyormuş gibi seccadenin kutsal bir dini simge olmadığını anlatmaya kalkarak 'günah değil' deyip komik duruma düştüler. Sonra iftar programının yapıldığı yerdeki kalabalığı ve yoğunluğu bahane etmek istediler. Aceleden fark edilmedi diye başlayan savunmalar ikna edici olmayınca bu defa saldırıya geçtiler.

İçine düşülen skandal duruma tepki gösterenleri trol olmakla suçladılar.

BİLİNÇLİ OPERASYON

Fotoğraf çekilmek için etkinlik sırasında geçici olarak mescit olarak kullanılan odaya girilmesi de tam da seccadenin üzerinde fotoğraf çekilmesi de CHP liderine yönelik bilinçli bir operasyon gibi görünüyor. Bu ihtimali düşündüren en önemli gösterge ise maalesef yanında CHP'lilerin yer alması. Şu an adaylıktan çekilmediği için Muharrem İnce'ye saldıran CHP'liler 2018 seçimlerinde İnce'ye yaptıkları operasyonların benzerini şimdi Kemal Bey'e de yapıyor olabilirler sonuçta.

O zaman İnce'yi seçim kampanyasında yalnız bırakanlar bugün neden Kılıçdaroğlu için içtenlikle çalışsınlar ki! Yoksa gerçekten CHP liderinin cumhurbaşkanı olmasını isteseler kampanya boyunca atılacak her adıma her zamankinden iki kat fazla dikkat etmeleri gerekmez miydi?

Türk toplumunun gelenek göreneklerini, milli ve dini değerlerine uygun bir kampanya yürütülmesi için ellerinden geleni yapmaları gerekmez mi

ÖYLE BİR İHTİMAL YOK

Çok küçük bir ihtimal ama gerçekten Kılıçdaroğlu o seccadeyi fark etmemiş olabilir.

Ama yanındakiler ve o fotoğrafları çekenler için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Fotoğrafı çekenler ve servis edenlerin bilinçsizce böyle bir skandala imza attıkları düşünmek gerçekten aptallık olur.

Bir de ilk karenin ardından başka bir vekil adayının aynı seccadenin üstünde Kemal Bay'le poz verip kadrajlaşarak paylaşması var ki skandala yeni boyutlar ekledi. Bu ikinci kare o seccadeye çok kısa bir süreliğine yanlışlıkla basıldığı iddiasını çürüttü.

Aynı yerde CHP liderinin de bulunmadığı ancak seccadelerin de kaldırıldığı başka kareler de var ki onların CHP'liler açısından izah edilir bir yanı yok. Orada o seccadeleri kaldırıp fotoğraf çekenler yaşanabilecek skandalın farkına vardılar ama CHP liderinin yanındakiler varamadı öyle mi? Kusura bakmasınlar ama buna çocuklar bile inanmaz. Kılıçdaroğlu'nu aday olarak görmek istemeyenlerin ekmeğine yağ sürdü bu skandal. Aynı zamanda Kemal Bey'in Türk toplumuna ne kadar yabancı ve uzak olduğu da alenen ortaya serildi. Eminim gelen tepkileri de keyifle takip ediyorlardır. Kemal Bey, seçime kadar adaylığına daha fazla zarar gelmesini istemiyorsa, yanındaki ekibe kendini koşulsuz teslim etmemeli. İnce'ye yaptıklarını unutmaması gerekiyor. O gün İnce'yi satanlar fırsat yakaladığında mutlaka Kılıçdaroğlu'nu da satar.