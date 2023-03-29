Bölücülerle işbirliği suç değil ama İnce suçlu

Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladığı günden bu yana eski partisi CHP'nin hedefinde. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisi ile ilgili keskin bir ifadesi olmasa da kurmaylarının İnce hakkındaki görüşleri ortada. 100 bin imza sürecinde AK Parti tarafından desteklendiğinden tutun da, iktidara çalıştığı, sol oyların bölünmesine hizmet ettiğine kadar birçok itham var CHP'lilerden gelen. İYİ Parti'ye yönelik masadan ayrılma sürecinde yapılan saldırıların bir benzeri İnce'ye çok daha uzun süredir uygulanıyor.

MEVCUT CHP'DE YERİ YOK

İnce, aynı parti içinde Kılıçdaroğlu'na rakip çıktığı günden bu yana CHP zihniyetine karşı savaş veriyor. Yani CHP içindeyken kendisini illegal duruma düşürme pahasına verdiği savaşı şimdi yasal siyaset zemininde karşı cephe olarak yürütüyor. Bu da son derece doğal.

CHP içinde kalıp Kemal Bey'e operasyon hesapları yapsa daha mı iyiydi yani? Şu an ona saldıranların hiçbiri bu ihtimali düşünmüyor ama şu an ortada böyle bir ihtimal de konuşuluyor olabilirdi...

Kaldı ki İnce gibi milliyetçi siyasi figürlere mevcut CHP içinde yer yok.

Bu gerçekten hareketle İnce'nin kendine siyaset içinde çizdiği yol, son derece mantıklı. İlk baştan HDP-PKK ile arasına çizgi koyması mevcut CHP içinde siyaset yapmasına izin vermezdi.

GİDEREK MARJİNALLEŞTİ

Şu an maalesef siyasi sistemimiz içinde merkez sol diyebileceğimiz bir parti yok.

Görünürdeki CHP ise merkez sol anlayışına karşılık gelmiyor. Aksine Kılıçdaroğlu ile birlikte giderek marjinal grupların, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet eden bir CHP var uzun zamandır. Doğal olarak bu boşluğu dolduracak bir anlayışa da ihtiyaç var siyaset içinde. O yüzden kimse bugün İnce'nin o boşluğu doldurmaya aday bir siyasi figür olduğu gerçeğini inkar edemez.

Bugün ona bölücü gözüyle bakanların, iktidar yanlısı olmakla suçlayanların o ve onun gibileri bu duruma iten nedenleri de düşünmesi gerekir. O veya başka birinin mevcut sol siyasetteki boşluğu doldurmasına kimse kızmamalı o yüzden.

SON SÜRAT DIŞLIYORLAR

İnce'nin iktidara hizmet ettiği iddialarına gelince... Önceki Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası Başkan Erdoğan'la gizli görüşme yaptığına inanılan İnce'nin şimdi de iktidara çalıştığını söylemeleri normal tabii.

CHP'deyken bu iddiayı ortaya atanlardan hatta buna Kılıçdaroğlu'nu bile inandıranlardan şu an başka bir şey söylemeleri beklenemez. Bugün İnce her ekrana çıktığında iktidardan çok içinden çıktığı partiyi eleştiriyorsa bunun nedenlerini düşünmek gerekmez mi? Ne kadar oy alır, bundan sonra CHP ile anlaşır mı bilemem ama şöyle net bir gerçek var. Ülkeyi bölme hedefiyle çalışanlarla işbirliği yaptıkları halde bölücü olmakla suçladıkları İnce'yi giderek uzlaşmadan uzaklaştırıyorlar. Hem medet umuyorlar, Kılıçdaroğlu lehine hareket etsin istiyorlar hem de son sürat dışlamaya devam ediyorlar. Bakalım bu tutum seçim sonuçlarına nasıl yansıyacak!