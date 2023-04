Madem İnce bu kadar önemliydi!

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçiminde 4 adayın yarışacağı netleştiğinden beri Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye bugüne kadar tüm karalamalara rağmen çekimser yaklaşanlar öyle bir tavır değişikliğine gitti ki şaşırmamak elde değil. Son ana kadar çok da saldırmayın her an her şey değişebilir gözüyle bakanlar meğer ne çok kin biriktiriyorlarmış gizli gizli. Sanırsınız adamla şahsi bir husumetleri var. Çünkü ancak böyle bir ihtimal nedeniyle bu kadar düşmanca bahsedilebilir bir kişiden.

Hakaretler savuranlar mı dersiniz, tertemiz(!) bela okuyanlar mı... Ne ararsanız var. Bunu yapanlar sadece partililer de değil üstelik. En çok da sanatçılar ve muhalif gazeteciler bu bahsettiğim ruh halinde. Onlara ne oluyorsa!

KAPTIRMIŞ GİDİYORLAR

Bunların büyük çoğunluğu da bir önceki seçimde koşarak İnce'ye oy verenlerden oluşuyor. Düştükleri derin tutarsızlık kuyusundan bir çıkabilseler içinde bulundukları durumun ne kadar tuhaf olduğunu fark edecekler de, işte çıkmak için bir girişimleri yok maalesef. Kaptırmış gidiyorlar son sürat.

Sanki muhalefet seçimi kaybederse tek nedeni İnce olacak! E madem bu adamın durduğu yer bu kadar kritik önemde o zaman neden Kemal Bey, yüzde 1 oyu olmayan partileri ittifakın içine alıp, alamadıklarına da seçim turları düzenlerken İnce'yi sona bıraktı? Bu kadar saldıracaklarına neden kimse bunu sorgulamıyor Allah aşkına! Ayrıca İnce çekilse ve muhalefet seçimi kazansa sanki herkes İnce'yi başının üstünde mi taşıyacak? Şu an yerden yere vuranlar bir anda karar değiştirip "senin sayende kazandık mı" diyecekler?

Ne olacak yani... İnce bu kadar hakaretten sonra neden dönsün, neden muhalefete destek versin, neden bir tek ondan böyle bir fedakarlık bekleniyor anlamak gerçekten imkansız.

HANGİ MUHARREM İNCE?

Hem adama ihtiraslarının kurbanı olmuş kayıp bir siyasetçi gözüyle bakıyolar hem de nasıl oluyorsa seçimin kaderini değiştirebilecek kilit isim muamelesi yapıyorlar.

Bu taban tabana zıt iki özelliğin aynı insanda vücut bulması bile imkansız.

Şu anda İnce'nin eski partisi ve 6'lı masa ile ilgili ortaya attığı bir dolu tutarsızlık var bu konuda onu eleştirenler haklı olabilirler ama madem öyle bu adamı neden bu kadar ciddiye alıyorsunuz diye sorgulamak gerekmez mi? Önce partiyi böldü, sonra oyları böldü diye demediğinizi bırakmadığınız adam da bu saldırılara bir karşılık verecek elbet.

Çıktığı yayınlarda Başkan Erdoğan'ı bırakıp size yükleniyor, sizi eleştiriyor diye de bağırmayacaksınız o zaman.

Size sallamak serbestse ona da serbest.

Eski partisinin kendisine yaşattığı mağduriyeti tam da seçime sayılı günler kala tekrar tekrar dillendirip vatandaşı da uyarıyor diye bozulmayacaksınız.

Çünkü CHP gibi partilerin kaybetme nedenlerinin başında bizzat kendi iç dinamikleri geliyor. Halkı ve kendisi gibi düşünmeyen herkesi küçük gören, aşağılayan, içinden çıktığı toplumun milli ve dini değerlerine yabancı bir siyasi anlayış her daim kaybetmeye mahkumdur.

Velhasıl İnce sadece bir bahane...