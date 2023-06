Demokratik bir CHP mi dediniz!

Son seçimler Türkiye'de iktidarın mevcut muhalefet partileriyle değiştirilemeyeceği gerçeğini ortaya koydu.

Hem de bir kez daha... CHP merkezli bir muhalefet bloğunun Başkan Erdoğan ve AK Parti karşısında seçim kaybetmeye mahkum olduğu artık ülkenin tescilli bir gerçeği haline geldi. Ancak CHP hep benzer yöntemlerle farklı sonuç alma gayretinden zerre bir şey kaybetmedi. Aynı lider, aynı seçim politikaları, toplumun her kesimine hitap etmeyen gerçeklikten uzak vaatlerle olumlu bir ilerleme kaydedilemeyeceğini bir türlü idrak edemediler.



KEMAL BEY VE DEĞİŞİM

CHP, partinin etkili kurullarının yenilenmesinin ülke yönetimini değiştirmek için yeterli olacağına inanmaya devam eden bir lider tarafından yönetilmeye devam ediyor. Dönüşümden anladığı sadece birkaç isimden ibaret olan Kemal Kılıçdaroğlu, partisini adım adım tek adamlığa götürdü. Şimdi artık onun karşısına çıkma cesareti gösterecek kişi kim olursa olsun Kemal Bey gerçekten bırakmak istemediği sürece hiçbir şansı yok. Bulduğu her fırsatı Kemal Bey'in yerine oynamaya harcayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası sürekli dönüşüm sinyalleri verdi. Günlerdir her alanda 'değişim, dönüşüm olacak' dedi, her kesime çağrı yaptı, yarım ağızla destek istedi. Ancak İmamoğlu'nun partisi ile ilgili çok mühim bir yanılgısı var.

Onun yaptığı bu çağrıların parti yönetiminde bir karşılığı olamaz.

Tabandan beklediği destek gelse bile iş Kemal Bey'e gelip tıkanır. Çünkü CHP, sanıldığı ve topluma pazarlandığı gibi demokratik bir parti değil.



EN KRİTİK YOL AYRIMI

Cumhurbaşkanlığı seçimini vatandaşlar açısından bir tür hayat memat meselesi haline getiren, meydanlarda son seçim, en keskin yol ayrımı diye sunan, ülkenin geleceğinin tehlike altında olduğunu iddia eden muhalefet liderlerinin tüm bu iddialarına karşılık istedikleri dönüşümü sağlayamaması zaten başlı başına muhalif kesim için derin bir hayal kırıklığı. Bu hayal kırıklığına bir de muhalif siyasetçilerin hiçbir şey olmamış, büyük bir yenilgi yaşanmamış gibi koltuklarında oturmaya devam etmeleri eklenince ortaya çok derin bir muhalefet sorunu çıkıyor. Şimdi önümüzde yerel seçimler var. CHP bu yerel seçimde elinde bulundurduğu büyükşehir belediyelerini korumaya hatta mevcutlarına yenilerini eklemeye çalışacak.

Peki bunu nasıl yapacak dersiniz?

Aynı lider ve benzer kafa yapısındaki parti kadrolarıyla bu mümkün mü?



AYNI MOTİVASYON İMKANSIZ

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta Türkiye çok önemli bir tercih yaptı. Ve bunu yaparken de iktidar ya da muhalefet yanlısı ayrımı yapmaksızın iradesini rekor bir katılım oranıyla sandığa yansıttı. Vatandaşlar kime destek verirlerse versinler tam bir motivasyonla oy kullanmaya gittiler. İktidara destek verenler açısından bir sorun yok.

Onlar verdikleri desteğin karşılığını aldılar.

Peki ya muhalefete destek verenler ne olacak. Onlar bir sonraki seçimde aynı motivasyonla sandığa giderler mi dersiniz?

Hiç sanmam. Çünkü karşılarında sonuçların sorumluluğunu alan ve bunun gereklerini yerine getiren lider ve kadrolar yok.

Yaşayıp göreceğiz elbette ama bir sonraki seçimde muhalefetin elinde bulundurduğu belediye sayısının da düşeceğini öngörmek herhalde yanlış olmaz.

