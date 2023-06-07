Yeni dönemin dikkat çeken ayrıntıları

Türkiye'nin geleceğine yön verme seçiminin üzerinden sadece 10 gün geçti. Bu geçen kısa sürede siyaset sahnesinde yaşananlar ise baş döndüren bir hızla gerçekleşti. Önce milletvekilleri yemin etti hemen ardından da Cumhurbaşkanı'nın yemin ve göreve başlama töreni oldu. Yeni Kabine üyelerinin belirlenmesinden bakanlıklardaki devir teslime ve hatta yeni bakanların eski görev yerlerine yapılan atamalara kadar birçok önemli görev değişimi yaşandı sadece son birkaç günde. Bizim gibi seçim yorgunu bir ülke ve yıllanmış bir iktidardan beklenmeyecek bir hız söz konusu.

BÜROKRASİ ENGELİ YOK

Bu son derece seri bayrak değişiminin bize anlattığı şey ise şu: Uygulamaya konulduğu günden bu yana eleştirilen, muhalefet partileri tarafından eksik ve açıkları aranan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, devlet bürokrasisini yenmiş.

Sistemin ilk yıllarında süren bürokratik engeller elbette hala belli noktalar için geçerli olabilir ancak ikinci dönemine giren sistemde eleştirilen devlet hantallığı yok denecek kadar azalmış. Tüm bu gelişmelerden yeni dönemde devlet işlerinin, beklenen yatırımların çok daha hızlı olacağı çıkarımında bulunabiliriz.

DEVLETTE DEVAMLILIK

Yeni Kabine üyeleri ve ardından boşalan kadrolara yapılan atamalarda dikkat çeken önemli bir ayrıntı daha var.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Kabine üyeleri genellikle devletle bağı olmayan dışarıdan atanan isimler arasından belirlenmişti. Çoğu özel sektörde, devlette atandıkları sektör ve alanlarda görev yapan başarılı isimlerden oluşuyordu.

Yeni atanan Kabine'de ise durum ilkinden oldukça farklı. Çünkü yeni bakanlar çoğunlukla, yine alanında uzman ancak bu uzmanlığı devlet kadroları içinde kazanmış kişilerden oluşuyor.

Kabine üyeleri arasında da yerlerine yapılan atamalarda da bir devlet deneyimi ve devamlılık söz konusu. Eski müsteşar ya da önceki dönemin bakan yardımcıları bakan olarak uzmanlaştıkları alanda ülkeye hizmet edecekler.

Bu isimlerin bakanlıktaki kadroları da elbette ağırlıklı olarak birlikte mesai yaptıkları kişilerden oluşacak.

DURUMA HAKİM KADROLAR

Haliyle yarım kalan işleri de alanına hakim olan kadrolar tamamlayacak. Normalde dışarıdan atanan bir kişinin mevcut yeni duruma adapte olma sürecinden çok daha hızlı ve kolay olacak mevcut düzeni devam ettirmesi. Yani uzun lafın kısası yeni sistemde tespit edilen aksamalar da geçmişte bürokraside yaşanan tıkanmalar da bu dönemde giderilmiş. Devlet düzeni ile yeni hükümet sistemi tam anlamıyla entegre olmuş. Artık gerisini ağır seçim yenilgisi sonrası 10 günde ancak lütfedip Merkez Yürütme Kurulu'nu değiştirmeyi başarabilen, bunu yaparken de parti içinde tek adamlığını ilan eden muhalefet liderleri düşünsün.