Mühim olan insanlık!

Dünyanın gözleri önünde Gazze'de Filistinlilere yönelik işlenen insanlık suçlarına her gün yenileri ekleniyor.

İsrail, kendisine Hamas'ı bitirmeyi hedef olarak koymuş gibi gösterse de şu an işgalci konumunda olduğu toprakların gerçek ve resmi sahibi olmak için saldırıyor. Başka türlü bu kadar sivil kayıp yaşanmasına rağmen operasyonların sürmesi mümkün değildi.

Eğer tek sorun dünyanın terör örgütü listesine koyduğu Hamas olsaydı, bu kadar fütursuzca, hiçbir sivil hedef kaygısı yaşamadan bombardımanlara devam etmez, edemezdi.

Her gün bir yandan Gazze Şeridi'ne bomba yağdırırken bir yandan da Filistinlileri bölgeden sürgün etmeye çalışıyorlar.



DEVLETLER YAPMIYOR AMA...

İsrail, Hamas saldırısını resmen kendisine yönelik bir fırsata dönüştürmüş durumda şu an. Binlerce Filistinli canları pahasına topraklarında kalmaya direnirken, çocuklar, kadınlar, yaşlılar ölüyor, öldürülüyor...

Dünyanın büyük bölümü ise İsrail destekçisi oldukları, olmak zorunda hissettikleri için susuyor. Cılız sesler dışında koca koca devletler sus pus olmuş durumda. Kimi yaptığı silah anlaşmalarından, kimi enerji işbirliği zarar görmesin diye, kimi ticari ortaklıkları bozulmasın diye kimi ise geçmişte işledikleri insanlık suçları yeniden yüzlerine vurulmasın diye mecburiyetten İsrail yanlısı görüntüsü veriyor. Ama bu saydığım nedenlerden dolayı İsrail yanlısı tutum sergileyen devletlerin hiçbirinin halkları gerçekten İsrail'in katliamlarına gözlerini kapatmıyor. O yüzden sadece Ortadoğu ve Türkiye'de değil, Avrupa başkentlerinde de hatta Amerika'da bile mazlum Filistin halkının yaşam hakkı için sokaklara dökülüyor insanlar. Yani aslında insanlık Filistin'den yana... Ve mühim olan İNSANLIK...



Tartışana değil tartıştırana bak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kurultaya gidilen süreçte partisinin Kocaeli Kartepe'de düzenlenen Yerel Yönetimler Marmara Bölge Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada kendisine muhalefet edenlere adeta rest çekti. İl, ilçe başkanları ile belediye başkanları, vekiller ve MYK üyelerinin gözlerinin içine baka baka hem de...

Kürsüde, "Demokrasiyi getiren partiyiz.

Farklı görüşler ortaya atılabilir ama kongre biter, seçimler biter el ele, omuz omuza sahaya çıkmak durumundayız. Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlarda tartışır hale getirirse kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım. Çok açık, çok net söylüyorum" ifadelerini kullanan CHP lideri bu cümleleri kurarken acaba partiyi televizyonlarda tartışılır hale getiren kim sorusunu sormadan edemiyor insan.

CHP neden sürekli gazete ve televizyonlarda, sosyal medya mecralarında yorumcuların dilinden düşmüyor?

Partiyi bu kadar tartışma konusu haline getiren gerçek kişi kim mesela?



LİSTE BAŞI KILIÇDAROĞLU

Bu soruları böyle art arda sorduğumuzda listenin ilk başında kim var, akla kim geliyor?

Şahsen benim listemin başında bizzat CHP liderinin kendisi var. Çünkü partisinin istediği, beklediği değişim refleksini gösteremedi 14 Mayıs seçimlerinden sonra. Daha önce de defalarca kazanamamıştı ama 14 Mayıs muhalif seçmen için bir eşik atlama noktasıydı. 6'lı masa denklemini kurup esasında taban tabana zıt olan, tek ortak noktaları ise AK Parti karşıtlığı olan birçok siyasi aktörü aynı masanın etrafında toplayabildi ama bu sinerjiden iktidar çıkaramadı.

Çıkaramadığı gibi muhalif seçmenin değişim umutlarına, beklentilerine de aylardır direnmeyi tercih etti. E durum böyle olunca CHP, tüm tartışma programlarının ana gündemi haline geldi. Yani Kemal Bey'in suçu da suçluyu da başka yerde aramasına gerek yok. Tartışana değil tartıştırana bakacaksın.

