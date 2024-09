İEF’nin 51 yıllık yıldızı

MERHUM Erdoğan Coşkun tarafından kurulan ve tam 51 yıldır oğlu Önder Coşkun yönetiminde faaliyet gösteren eğlence ve adrenalin merkezi, 2 yıldır Önder Bey'in oğlu Efe Coşkun'un kontrolünde yoluna devam ediyor. 2017'den beri babasına yardım edip işleri öğrenen torun Coşkun, son iki yıldır tamamen işlerin başına geçerek aile şirketinin devamlılığını başarıyla sağlıyor.

Uluslararası İzmir Enternasyonel Fuarı ziyaretçilerinin en önemli eğlence ve buluşma noktası olan lunaparkı her sene daha da ileriye taşıyan Efe Coşkun, "Gençlerin, çocuklu ailelerin ve adrenalin seven her 11.00'da kapılarını açan ve gece 01.00'a kadar mesaisini sürdüren işletmenin bünyesinde 25 oyuncak bulunduğunu ifade eden Coşkun, "Fuara gelen İzmir halkına eğlence dolu saatler sunmak ciddi bir iş. Genç yaşlı herkesin keyifli ve sorunsuz vakit geçirebilmeleri için tüm cihazların periyodik bakımlarını da yapıyoruz.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK

HER tür olaya ve çocuk kaybolmalarına karşı, 24 kamera ile alanın pek çok yerini sürekli gözlemliyoruz. Ayrıca lunaparka giriş kapılarımızda da güvenlik görevlileri bulunduruyoruz" dedi.

Fuar süresince insanların akın ettiği işletmenin en gözde oyuncakları arasında tsunami, kamikaze, ufo, radar, uçan halı, çarpışan otolar, gondol, korku tüneli, dönme dolap geliyor.