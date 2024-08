Küresel Çete, nükleer mesajını Biden ile verdi

Liderliğini meşhur Rothschild ailesinin yaptığı KÜRESEL ÇETE, 2020 yılında Biden'ı ABD Başkanı seçtirdi. 2024 Kasım ayında yapılacak seçimlerde, Trump karşısında kaybedeceğini hesaplayan Küresel Çete, Biden'ı adaylıktan çektirdi, yardımcısı Kamala Harris'i aday yaptı ve maddi-manevi tüm imkânlarını seferber etti.

MESAJ VERDİRDİLER

Önceki 7 gün içinde, Küresel Çete'nin dünyanın geleceğini çok yakından ilgilendiren NÜKLEER SAVAŞ konusunda ilginç hamleleri oldu. 17 Ağustos 2024 günü dünyanın her yerinde yayınlanan Küresel Çete'nin sözcüsü THE ECONOMIST, korkutucu bir kapakla çıktı. Aradan 4 gün geçtikten sonra, Küresel Çete'nin verdiği NÜKLEER MESAJ üzerine ABD'nin görev süresi Kasım'da bitecek Başkanı Biden, Amerikan Ordusu'na NÜKLEER SAVAŞA

HAZIR OLUN talimatı vermesi dikkatleri çekti. Yani, Küresel Çete mesajı verdi, Biden gereken açıklamayı yaptı. Sadece bu olay bile Amerika'yı KÜRESEL ÇETE'nin yönettiğini apaçık gösteriyor. Küresel Çete'nin sözcüsü The Economist'in nükleer savaş kapağını, Yeni Asır Gazetemiz 19 Ağustos'ta çok iyi değerlendirmişti.

Bu yazımızı kısaca hatırlayalım:

The Economist dergisinin her yeni yıl sayısında geleceğe ilişkin görseller bulunuyor.

THE ECONOMIST, korkutucu bir kapakla çıktı: "AMERİ- KA yeni bir nükleer silahlanma yarışına hazırlanıyor. Yapımına 2026'da başlanabilir." Amerikan Savunma Bakanlığı - Pentagon'da, KIYAMET GÜNÜ için plan yapanların yeni bir kâbusu var: Artık eskiden olduğu gibi tek bir büyük nükleer düşman korkusu değil, aynı anda birden fazla düşman korkusu. Bir adamın sorduğu gibi, Rusya bir NATO ülkesine saldırsa ve Amerika'yı Avrupa'yı savunmak için içine çekse; sonra Çin, Amerika'nın dikkatini dağıtma fırsatını değerlendirip TAYVAN'ı işgal etse ve sonra Kuzey Kore, güneye saldırmaya karar verse? Üç savaş; üç dost ve müttefik grubu; üç öngörülemeyen nükleer kriz. Amerika bunların hepsiyle başa çıkabilir mi? Ne yapmak lazım? Amerika yeni bir nükleer silahlanma yarışına hazırlanıyor. "Yeni nükleer silahların yapımına 2026'da başlanabilir." THE ECONOMIST yazıyorsa çok düşünmek lazım. Hazırlıklı olmak zorundayız.

ROTHSCHILD AİLESİ

The Economist dergisini önemli kılan, yalnızca uzun bir geçmişi olması değil, sahibinin çok tanınmış bir sima olmasıdır:

Rothschild ailesi. Doları basan ABD Merkez Bankası'nı kuran Siyonist Yahudi milyarder baronu Rothschild ailesidir. Rothschild ailesi, birçok komplo teorisine konu olmaktadır. Dünyayı yöneten belli başlı iki aile Rothschild ve Rockefeller ailesidir. (NOT:

Dolar imparatorluğunun arkasında 8 aile var.) Bu bakımdan Rothschild ailesine ait derginin yeni yıl sayılarının geleceğe ilişkin mesajlar veren bir yayın olduğuna inanılmaktadır.

Başlıkları ne tesadüf ki çıkmaktadır. Önce The Economist yazdı. İki gün sonra YENİ ASIR bu korkutucu kapağı gündeme getirdi. İki gün sonra ABD Başkanı Biden, korkutucu hamleyi yaptı. New York Times (NYT) gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Amerikan ordusuna Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara hazırlanma talimatı verdiğini ileri sürdü.

ÇOK GİZLİ BELGE

Küresel güçlere yakınlığı ile bilinen Amerikan The New York Times gazetesi, Mart ayında onaylanan gizli bir belgenin içeriğinde Biden'ın "Çin tehdidine yeniden odaklanan gizli nükleer stratejiyi" onayladığını manşete taşıdı. Biden'ın, ABD'nin caydırıcı stratejisini ilk kez özellikle Çin'in nükleer teknolojileri ve "silahlarının" hızla genişletmesine odaklanacak şekilde yeniden düzenlediği belirtilen haberde, ABD Başkanının Amerikan ordusuna Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara hazırlanma talimatı verdiği vurgulanıyor. Her 4 yılda bir güncellenen belgenin "çok gizli" olduğu için elektronik kopyasının bulunmadığı vurgulanan haberde, belgenin basılmış kopyalarının sadece birkaç ulusal güvenlik yetkilisine ve Pentagon'daki üst düzey komutanlara verildiği aktarıldı. Ayrıca, Pentagon'da çalışmış nükleer strateji uzmanı Vipin Narang'ın da Biden'ın bir "güncellenmiş nükleer silah kullanım kılavuzu" yayımladığını söylediği aktarıldı.

SONUÇ

YENİ Dünya Düzeni, nükleer güç odaklarının varlığı nedeniyle, korkutucu nükleer savaş teraneleriyle inşa ediliyor. NATO 2030 stratejisi, Rusya ve Çin'i düşman olarak belirledi. ABD, İngiltere, Fransa Batı bloku olarak nükleer güç; peki, düşmanları Çin ve Rusya da nükleer güç. Kuzey Kore'yi de ekleyelim. Pakistan ve Hindistan ortada. İşte böyle bir nükleer denge çerçevesinde, Yeni Dünya Düzeni inşa ediliyor. Bugün dünyada yaşanan her olay, Yeni Dünya kurgulamalarının birer parçasıdır. Dünyada nükleer savaş olmaz. Olursa dünya yok olur. Bu gerçeği, nükleer güç odağı ülkeler bilmiyor mu? Biliyor. O zaman, nükleer silahla korkutma, caydırma sürecektir