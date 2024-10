Yerli pijamalı örümcek adamın Türkiye turu devam ediyor: 47’nci durağı Afyon oldu

'HER ŞEHRİ TANITMAYA DEVAM EDİYORUM'

6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye gönüllü gittiğini söyleyen Ayaz Salih Koç, "5 bölgede kaldım. Adana, Malatya, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır'da AFAD müdürlerinden çadır kent istedim. Bana çadır verildikten sonra annesini, babasını kaybetmiş çocuklarla ilgilendim. Onlara resim yarışmaları yaptırdım, oyunlar oynattım, onların manevi olarak yanında bulundum. Deprem bölgesi, gerçekten anlatılmaz yaşanır. Ülkemizde bu acı felaketlerin yaşanmamasını diliyorum. Bu olayları yaşadıktan sonra asker ve polis ağabeylere yemek yapma şansımız oldu. Ondan sonra Türkiye'yi gezme kararı verdim. Çıktım bir hikayeye, kendim sosyal medyada videolar çekiyorum. Tarihi yerleri, yöresel lezzetleri anlatan Türk örümcek adam oldum. Her şehirde gezdim, dolaştım, esnafın, çocukların yanına gittim, gençlerle söyleşiler yaptım. Çocukları mutlu ettim, hatta bazen çocukların anneannesi ve babaannesine videolar gönderdim. Elimden gelen her şeyi yaptım. Her şehri tanıtmaya devam ediyorum" dedi.