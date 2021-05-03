CHP'li Didim Belediyesi'nde ihale skandalı! 36 milyon liralık skandal

Didim Belediye Meclisi'nin, Belediye Başkanı Deniz Atabay başkanlığında gerçekleştirilen 2019 yılındaki Ekim ayı olağan toplantısında, gündemin altıncı maddesinde Altaş firmasının araç hibesi konulu dilekçesi ele alındı.

Toplantıda, firmadan 3 hibe araç alınması oy çokluğuyla kabul edildi. Araçların hibe edilmesinin üzerinden 8 ay geçtikten sonra ise Altaş firması 12 Haziran 2020'de yapılan 'Katı atıkların toplanması ve nakli için sürücüsüz araç kiralanması' ihalesine katıldı.

100 GÜNE 483 BİN LİRA

Sadece iki firmanın doküman satın aldığı ve teklif verdiği, rekabet koşullarının oluşmadığı pazarlık usulü ihaleyi Altaş firması kazandı. 25 Haziran 2020 ile 2 Ekim 2020 tarihleri arasında 100 gün boyunca ilçedeki katı atıkların toplanması için araçlarını belediyeye kiralayan İstanbul merkezli Altaş firmasına toplam 483 bin 600 lira ödeme yapıldı.

Belediyeye araç hibe eden firmadan araç kiralanması büyük şaşkınlık yarattı. Altaş firmasının 2016'da Didim Belediyesi tarafından yapılan 'Didim ilçesi sınırları içerisinde katı atıkların toplanması, taşınması ve kent temizliği' işini aldığı da ortaya çıktı.





Didim Belediyesi'nin Altaş firmasına bir yıl süren iş için toplam 11 milyon 477 bin 698 lira ödeme yaptığı öğrenildi. 11 firmanın doküman satın aldığı ihalede tek geçerli teklifi Altaş'ın vermesi dikkat çekti.

2.5 YIL İÇİN 36 MİLYON LİRA

Altaş, bir yıllık çöp toplama işini bitirdikten sonra Didim Belediyesi ilçedeki katı atıkların toplanması ve kent temizliği için yeniden bir ihaleye çıktı. İhale için 6 firma doküman satın aldı, 4 firma teklif verdi, 3 firmanın teklifi geçerli sayıldı. İhaleyi yine Altaş firması kazandı. 2.5 yıl boyunca ilçedeki çöpleri toplama ihalesi alan firmaya toplam 36 milyon 797 bin 216 lira ödeme yapıldı.

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