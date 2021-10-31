Sokağı çöplüğe çevirdiler

AYDIN'IN Karacasu ilçesinde boş bir arsada buluşan gençlerin bıraktığı çöpler yüzünden ortaya çıkan kötü manzara mahalle sakinlerini isyan ettirdi. İlçeye bağlı Yaylalı Mahallesi 10 No'lu sokakta üniversiteli gençlerin sıkça toplandığı boş arsada yiyip içtiklerinde arda kalan çöpleri yerlere atmaları yüzünden arsa çöplüğe döndü. Bira şişeleri ve atık ambalajlarda dolan arsayı kendileri temizleyen vatandaşlar, "Belediyeye söylemekten utanır olduk. Baktık olmuyor kendimiz temizledik. Ancak bir türlü çözüm bulamadık. Belediye personellerine sırf görevi bu diye temizleyin derken utanıyorum. Gençler çevreye karşı bu kadar duyarsız olamaz" dedi.

■ ÜMİT ÖZMEN