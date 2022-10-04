CHP’li Kuşadası Belediyesi’nde 12.8 milyon liralık vurgun: 8 belediye görevlisi gözaltına alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi bile yıllık 2 milyon ton mıcır kullanılırken CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin bir kalemde 12.8 milyon liraya 750 bin tonluk mıcır alması yolsuzluk iddialarını gündeme getirmişti.

İhaleyi alan Mardinli Zana ve Turan Bağı kardeşlere ait Söke merkezli ZTB İnşaat şirketi ihalenin üzerinden aylar geçmesine karşın bir adım atmadı.



Mıcır üretimi yapması için 8 Mart'ta yer teslimi yapılan taş ocağına bir çivi bile çakılmadı. Süresi 300 gün olan ihalede 'bu kadar mıcır ne zaman ve nasıl üretilecek?' soruları akıllara geldi.

8 KİŞİ GÖZALTINDA

İhale ve imar yolsuzluğu iddialarıyla gündemden düşmeyen CHP'li Kuşadası Belediyesi polis ekipleri tarafından dün şafak operasyonu düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) polisleri 8 belediye personelini gözaltına aldı.

Öte yandan 750 bin tonluk mıcır ihalesini kazanan ZTB'nin Söke'deki adreslerinde de arama yapıldı. Şirket sahipleri Turan Bagı ve Zana Bagı da gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

“Kuşadası'nın vay haline”