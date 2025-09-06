Aydınlı gazeteci hastalığa yenildi

AYDINLI gazeteci Fatma Yerli Yazıcı yakalandığı hastalığa yenik düştü. Aydın Kültür ve Turizm Derneği Başkanlığı görevini de yürüten, Olay Aydın Gazetesi'nin İmtiyaz Sahibi Fatma Yerli Yazıcı, bir süredir yaşadığı grip ve halsizlik şikâyeti üzerine tavsiye üzerine hastaneye başvurdu. Kemik kanseri teşhisi konulan Yerli, üç gün önce hastanede tedavi altına alınmıştı. Gece saatlerinde gelen acı haber, meslektaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Yazıcı için Aydın Gazeteciler Cemiyeti önünde veda töreni düzenlendi. Yazıcı, memleketi Denizli'nin Çivril ilçesinde toprağa verildi.