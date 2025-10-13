Kuşadası’nda zehir tacirleri pes dedirtti!

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde özel sistemle esrar yetiştiren iki kişi suçüstü yakalandı. Operasyonda termal çadırlar, havalandırma sistemleri ve kenevir bitkileri ele geçirildi. Şüphelilerin kullandıkları arazi ve eklentilerinde Söke Köpek Timi'nin de katılımıyla yapılan aramalarda, teknolojik donanımlı bir uyuşturucu serası ortaya çıkarıldı. Operasyonda 45 kök kenevir bitkisi, 90 gram kubar esrar, bong aparatı, hassas terazi, 2 öğütücü aparatı, 2 av tüfeği, 2 termal çadır, 2 havalandırma makinası, 4 metre havalandırma borusu, 3 led ışık ve 2 cep telefonu ele geçirildi.