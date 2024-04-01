Balıkesir’de 10 yıl sonra farklı sonuç

31 Mart Yerel Seçimleri'nde sonucu en çok merak edilen illerinden Balıkesir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çocukları ve eşi Mehtap Yılmaz ile birlikte sandık başına gitti. Kucağında oğlu Yavuz ile birlikte sıra bekleyen Başkan Yılmaz, "İnşallah seçimleri kazanıp halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

'VATANA HAYIRLI OLSUN'

KARESİ İlçesi Çiğdem Batubey Ortaokulu 1338 numaralı sandıkta oy kullanan Yücel Yılmaz, "Vatana millete hayırlı olsun" diyerek oy pusulasını sandığa attı. "İnşallah memleketimiz, milletimiz için hayırlı uğurlu olur" diyen Yılmaz, "Bugün oyumuzu kullandık. Yoğun bir kampanya dönemi geçirdik. Allah nasip etti 5 yıl Karesi Belediye Başkanlığı yaptık, daha sonra da milletimizin onayıyla 5 yıl Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım. Şimdi Cumhur İttifakı'nın adayı olarak yeniden adayız" dedi.

Ahmet Akın

10 YIL AK PARTİ YÖNETTİ

BALIKESİR'DE oyların büyük bir çoğunluğu sayıldıktan sonra, henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın yarışı önde tamamladı. Oyların yarısına yakınını alan Ahmet Akın, Balıkesir'in yeni Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 10 yıldan bu yana AK Parti'nin yönettiği Balıkesir'de böylece belediye el değiştirmiş oldu. Haberimizin yayına hazırlandığı saatlerde, açılan sandıklarda 292 bin 397 oy alan CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, yüzde 50,30 oy oranına ulaştı. Buna karşın AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz ise, 237 bin 872 oyla yüzde 40,92 oy oranında kaldı. Öte yandan şu anki verilere göre Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ahmet Akın, önceki dönem CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.