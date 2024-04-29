Korhan Berzeg’in kafatası aranıyor

Kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü kesinleşen Korhan Berzeg'e (84) ait kemik parçalarının aranması sürdürülürken, ekipler, Berzeg'in köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıktığı yolun ters istikametinde de alan taraması başlattı. 23 Nisan'da Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay'ın, mahalleye gelen su hattında yaşanan sorun nedeniyle çıktığı dere kenarında bulduğu kemiklerin, yabani hayvanlar tarafından bölgeye taşınmış olma ihtimaline karşı, Gelgeç Mahallesi'ndeki su hattının başlangıcından itibaren, Armutlu Mahallesi Fındıklı Deresi mevkisine doğru arama yapıldı. 3 kadavra arama köpeği ile 2 koldan arama yürüten 63 jandarma personeli, ilk kemik parçaları ile Berzeg'e ait eşyaların ve kıyafet parçalarının bulunduğu dere çevresindeki alanını taradı.