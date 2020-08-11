  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale Biga'da kaçak tütün operasyonu

'da kaçak tütün operasyonu

'nin ilçesinde evinde tütün mamulleri üretip, bunları yasa dışı yollarla satan şüpheli yakalandı. Jandarmanın başarılı operasyonu ile yakalanan şüpheli O.P'nin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Biga'da kaçak tütün operasyonu

11.08.2020, 17:14 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020,17:21

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, evinde tütün mamulleri üretip, bunları yasa dışı yollarla satan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Biga ilçesi Karabiga beldesi Aksaz köyünde, O.P.'nin evinde tütün mamulleri imalathanesi kurarak üretim yaptığı ve ürettiği sigaraları yasa dışı yollarla sattığı ihbarına ulaştı. Jandarma tarafından O.P.'nin evine operasyon düzenlendi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 76 gram kıyılmış tütün, 5 bin 400 doldurulmuş makaron, 25 bin 200 boş makaron, 29 manuel tütün sarma aparatı, 2 hava kompresörü ve 2 makaron doldurma makinesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan O.P.'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

DHA

Çanakkale'de koronavirüs denetimi Burhaniye’de su sıkıntısı 2 mahalleyi karşı karşıya getirdi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Biga'da kaçak tütün operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA