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Haberler Çanakkale Çanakkale’de tarihi eser operasyonu yapıldı

’de operasyonu yapıldı

'de yapılan operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mermer, mimari parça ve 1 pişmiş topraktan imal edilmiş küp olmak üzere değişik ebatlarda toplam 26 ele geçirildi.

Çanakkale’de tarihi eser operasyonu yapıldı

12.08.2020, 17:25 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020,17:30

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda, 26 tarihi eser ele geçirildi.


Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, müze müdürlüğü yetkilileri ile birlikte Ezine ilçesinde L.P. ve M.E.Y.'ye ait iş yerlerinde arama yaptı.

Aramalarda, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mermer, mimari parça ve 1 pişmiş topraktan imal edilmiş küp olmak üzere değişik ebatlarda toplam 26 tarihi eser tespit edildi.


Cumhuriyet savcısının talimatıyla kültür varlıklarına el konulurken, şüpheliler hakkında 2863 sayılı kanuna muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı. İfadeleri alınan L.P. ve M.E.Y.'ye savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

DHA

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