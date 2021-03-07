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’de iki köy karantinaya alındı

'nin ilçesine bağlı iki köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

Çanakkale’de iki köy karantinaya alındı
AA

07.03.2021, 09:08

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal başkanlığında toplandı. Toplantıda, Derenti ve Karakoca köylerinde Kovid-19 vakalarında artış yaşanması nedeniyle salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

Bunun üzerine jandarma ekiplerince söz konusu köylerin girişlerinde önlem alındı.

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