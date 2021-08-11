Çanakkale Biga'da 230 m² 5+1 tripleks daire icradan satılığa çıkarıldı. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri de ilanda belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak triplekse ait bilgilere yer verildi.
Çanakkale'de icradan satılık tripleks daire haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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