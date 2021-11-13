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Çanakkale'de korkunç olay! Evlerinde bıçaklanarak öldürüldüler

Çanakkale’de Süha Sümer (62) ile eşi Nilgün Akman Sümer (60), oturdukları apartmanın zemin katındaki iş yerinde çalışan Turgut Y. (36) tarafından evlerinde bıçaklanarak öldürüldü. Öldürülen kadının eski CHP Milletvekili İsmail Özay’ın baldızı olduğu öğrenildi

Çanakkale’de korkunç olay! Evlerinde bıçaklanarak öldürüldüler
DHA

13.11.2021, 13:23

Olay, saat 02.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Akman Apartmanı'nın 4'üncü katında meydana geldi. Süha Sümer ve eşi Nilgün Akman Sümer evlerinde, oturdukları apartmanın zemin katındaki pizzacıda çalışan Turgut Y.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaklaşık yarım saat sonra evden çıkan Turgut Y., saat 05.00 sıralarında Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Turgut Y.'nin ifadesi üzerine eve giden polis ekipleri, Sümer çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı. Çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Nilgün Akman Sümer'in, 1989- 2002 yılları arasında Çanakkale Belediye Başkanlığı ve 22. dönem CHP Çanakkale Milletvekili olarak görev yapan İsmail Özay'ın baldızı olduğu belirtildi.

Turgut Y.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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