Assos Antik Kenti’nde 7 bin yıllık tarih ortaya çıkarılıyor

'ÇALIŞTIĞIMIZ HER ALAN, FARKLI BİR DÖNEME AİT'

'Büyük yapı' olarak isimlendirilen ve içinde Helenistik Dönem'e ait mozaiklerin yer aldığı yapıda çalışacaklarına dikkati çeken Prof. Dr. Arslan, "Daha sonrasında 'gymnasion' dediğimiz bir eğitim kurumunda kazılara devam edeceğiz. Aslında Assos'ta çalıştığımız her alan, farklı bir döneme ait. Örneğin çeşme yapısı, nymphaeum, Roma Dönemi'ne ait. O dönemde belki de kamusal alanlar içinde halkın en çok önem verdiği, çünkü su ihtiyacını karşılayan yapılardan biri. Bir başka yapımız gymnasion. Bu ise Helenistik Dönem'e ait bir eğitim kurumu. Bu da kent açısından önemli ve büyük bir yapı. Yine 'ksenodokhion' dediğimiz yapı, Bizans Dönemi'nde dışarıdan gelen insanların konakladığı bir yapı. O nedenle de aslında her yapı, kendi dönemi için ayrı bir önem taşıyor" diye konuştu.