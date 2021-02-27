200 bin TL hırsızlıktan sonra film senaryosu gibi kaçış planı yaptılar

Son dakika olay, Pamukkale ilçesi Servergazi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kimliği belirsiz bir grup gözlerine kestirdikleri dairenin kapı dilini düşürerek içeriye girdi. Evi alt üst eden şüpheliler 200 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve parayı alarak kayıplara karıştı. Evdeki yüklü miktardaki para ve ziynet eşyalarının çalındığını fark eden vatandaş, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Yapılan detaylı incelemelerin ardıdnan filme senaryosu gibi işleyen plan ortaya çıktı. Çevredeki birçok güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, istihbarat çalışmalarıyla birlikte hırsızlık olayının faillerini Kayseri ve Nazilli Grubu adında D.D., M.D., P.D., G.K. ve M.K., isimli çete üyeleri tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde hırsızlık olayının ardından ticari taksi ile bir alış veriş merkezinin otoparkına giden şüpheliler, oradan da şehri içi minibüslerini kullanarak tren garına gitti. Buradan da Nazilli ilçesine giden bir otobüse binen şüphelilerin Buharkent ilçesine varmadan boş bir arazide indi. Yolun geri kalanında kendilerine ait bir araçla Nazilli ilçesine gitti.

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TÜM PLANLARI ALT ÜST OLDU

Nazilli ilçesinde bir gece konaklayan D.D., M.D., P.D., G.K. ve M.K., ertesi gün artçı ve öncü şeklinde 2 farklı otomobil ile belirli mesafe aralıklarla tedbirli bir şekilde Kayseri'ye gitmek için yola çıktı. Polis ekipleri tarafından adım adım takip edilen şüphelilerin Afyonkarahisar üzerinden Kayseri'ye gidecekleri sırada Çay İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince polis uygulama noktasında durduruldu. Adım adım takip eden polis ekipleri uygulama noktasında 4'ü kadın 5 şüpheliyi kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramalarda 4 bilezik, altın zincir, yüzük, 2 adet altın kolye, 2 çift küpe ve 2 bin 900 TL para ele geçirildi.

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5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çay ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanan D.D., M.D., P.D., G.K. ve M.K., Denizli'ye getirildi. Emniyetteki sorgularında her şeyi itiraf eden çete üyeleri işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. D.D., M.D., P.D., G.K. ve M.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderilirken araçta bulunan ziynet eşyaları ve paralar sahibine teslim edildi.