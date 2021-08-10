Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent sınırlarındaki akaryakıt istasyonlarının açıktan yakıt alımına ilişkin yeni karar alındı. Olası terör eylemi, orman yangını ve sabotajın önüne geçilmesi amacıyla istasyonlardan bidon ile şişe benzeri kaplarla yakıt alımı ve satışının yasaklandığı duyuruldu. Zorunlu ihtiyaçlar halinde istasyon görevlilerinin, yakıt satışı yapmadan önce bulunduğu bölgedeki kolluk kuvvetlerine bilgi vermesi gerektiği açıklandı. Bidon ve şişelerle yakıt almak isteyenlerin doldurması zorunlu olduğu formun da 24 saat içinde polis merkezleri veya jandarma karakol komutanlıklarına teslim edilmesi gerektiği kaydedildi.Dikiş makinesi sesine sinirlendi katil oldu! Annenin feryatları mahalleyi inletti Denizli'de kışlaya sabotaj girişimi
Denizli'de yangın ve sabotaj önlemi! Bidon ve şişeyle akaryakıt satışı artık yasak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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