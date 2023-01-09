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Haberler Denizli Denizli'de 8 firari yakalanarak cezaevine gönderildi

Denizli'de 8 firari yakalanarak cezaevine gönderildi

Denizli’de polis ekipleri kaçakçılık suçlarına karışan firarileri yakalamak için yaptığı operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 8 şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

İHA

09.01.2023, 16:27

Denizli’de 8 firari yakalanarak cezaevine gönderildi

Denizli'de son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde, kaçakçılık konuları ile ilgili olarak hakkında yakalama emri bulunan ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda; 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak' suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, 'Silahlı Tehdit ve Uyuşturucu Kullanma" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, 'Kasten Öldürme' suçundan hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet' suçundan hakkında 8 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan haklarında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli olmak üzere toplamda 8 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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