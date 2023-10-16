Kütahya’da sapık terziye fantezi kumpası: Tacizcisini tuzağa düşürüp sözlüsüne öldürttü

Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Mehmet Osman Ceylantekin, komşusu ve aynı zamanda arkadaşının 24 yaşındaki kızı Derya A.'ya sürekli sözlü ve mesajlı tacizde bulundu. Çatı katında yaşayan terzi Ceylantekin, kendisinden 47 yaş küçük olan Derya A.'yı beraber erotik film izlemek için defalarca evine çağırdı. Bir süre sonra Derya A., Mustafa G. ile sözlendi, telefon numarasını da değiştirdi. Ancak Ceylantekin, Derya A.'nın yeni numarasını bularak sözlü ve mesajlı tacizlerine devam etti.

FANTEZİ BAHANESİYLE ELLERİNİ VE AYAKLARINI BAĞLADI

Sabah'tan İlker Turak'ın haberine göre Ceylantekin'in tacizlerine dayanamayan Derya A. durumu Mustafa G.'ye anlattı. Sözlüsüyle birlikte plan yapan Derya A., Ceylantekin'in erotik film izleme teklifini kabul etti. 27 Şubat 2018'de Ceylantekin'in evine giden Derya A., fantezi yapacağını söyleyerek Ceylantekin'in ellerini ve kollarını bağladı. Daha sonra Derya A. sözlüsü Mustafa G.'yi eve aldı.

6 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

Mustafa G., 71 yaşındaki Ceyantekin'i 6 bıçak darbesiyle öldürdü. Evde yalnız yaşayan Ceylantekin'in evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, Ceylantekin'in öldüğünü tespit etti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Derya A. ve Mustafa G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde Ceylantekin'in aynı apartmanda yaşayan sözlüsü Derya A.'ya sarkıntılık yaptığını, gözünü korkutmak amacıyla ellerini ve ayaklarını bağladıkları Ceylantekin'i bir anlık öfkesine yenilerek bıçakladığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Derya A. ve Mustafa G. tutuklandı.

YARGITAY CEZALARI ONADI

Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesince, kasten öldürme, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından Mustafa G. 25 yıl, Derya A. ise tahrik altında öldürmeden 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın istinaf edilmesi üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, istinaf talebinin esastan reddine karar verdi. Bunun üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin vermiş olduğu hükmün onanmasına karar verdi.