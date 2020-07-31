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Haberler Manisa Manisa'da orman yangını çıktı

'da orman yangını çıktı

Son dakika... 'nın Ahmetli ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışması sürüyor.

Manisa'da orman yangını çıktı

31.07.2020, 19:22 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020,19:23

Son dakika alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökkaya Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın bölgesine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 yangın söndürme helikopteri, 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 4 arazöz sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışması sürüyor.

AA

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