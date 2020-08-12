Okul müdürü ağaçlara gözü gibi bakıyor

Turgutlu Şehit Anıl Barış Çetin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cüneyt Aybey, çalıştığı okulun bahçesinde bulunan 317 ağacın bakımını kendi üstlenerek onlara gözü gibi bakıyor.

Öğrenciler gibi ağaçların da kendilerine emanet olduğunu kaydeden Aybey, mesai saatleri dışında kendi çocuklarını da okul bahçesine getirerek ağaç sevgisi aşılıyor.



Turgutlu'da bulunan okullar içinde 18 bin 600 metrekarelik alanla en geniş bahçeye sahip olan Şehit Anıl Barış Çetin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesinde toplam 317 ağaç bulunuyor. Çam, ıhlamur, dut, akasya, selvi ve badem ağaçları gibi çok çeşitli ağaç türlerinin bulunduğu okulun Müdürü Cüneyt Aybey, okul bahçesindeki ağaçların kurumaması için eline çapayı alarak ağaçların diplerini temizleyip suluyor. Bazen sabah mesaiden önce okula gelip serinlikte ağaçları suluyor bazen de akşam vakti gün batımına yakın bir zamanda okul bahçesindeki ağaçları suluyor. Bazı vakitlerde de kendi çocuklarını okul bahçesine getirerek ağaçları sulamalarını izin veriyor ve böylece çocuklarına da ağaç sevgisi aşılamaya çalışıyor.



'ÖĞRENCİLER GİBİ AĞAÇLAR DA BİZE EMANET'

Tıpkı öğrenciler gibi ağaçların da kendilerine emanet olduğunu dile getiren Şehit Anıl Barış Çetin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cüneyt Aybey, "Okulumuz yaşadığımız ilçenin en büyük okullarından biri. Bahçemizde halı saha, basketbol sahası, voleybol sahası tören alanı ve otopark alanı var. Ayrıca bahçemizde çok şükür 317 adet ağaç var. Bunların hepsini ben tek tek saydım. Nasıl öğrencilerimiz bize bu milletimizin ve devletimizin emaneti ise bu ağaçlar da bize emanettir. Bu yüzden yaz dönemi okulumuzda hizmetli personel olmadığı için kendim ağaçların altına çukurlar açarak sıcak günlerde sulamaya çalıştım. 'Ağacı sev ve yeşili koru' diyerek çocuklarıma da ağaç sevgisi kazandırmaya çalıştım. Okulumuzun bahçesi çok geniş olduğu için hortumun yetmediği yerlere 10 litrelik pet şişeler ile su taşıdım. Gücüm yettiğince ağaçlarımızı korumaya çalışacağım. Ağaçları çok seviyorum ve her boş alanı ağaç ile doldurmak istiyorum." dedi.

IHA

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