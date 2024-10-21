Manisa’da sokak köpeğinden kaçmak isteyen adam ölümden döndü

'O ARABANIN ALTINDA KALABİLİRDİM'

Kendisi yerine savunmasız bir çocuğun olması durumunda o an daha kötü bir sonuçla karşılaşılabileceğine dikkati çeken Köksel, "Çocuk olsaydı çok daha kötü olurdu. Şansıma arkadan gelen bir araba oldu ki ben o arabanın altında da kalabilirdim. Fren yapmak zorunda kaldı. Arabadan inen kişi, köpekleri hemen kovdu. Eğer durup, köpekleri kovmasaydı, ne olacaktı bilemiyorum. Isırmaya devam mı edeceklerdi, hayati bir durum olacak şekilde yaralanır mıydım bunu kestiremiyorum" diye konuştu.

'YAŞADIĞIM TRAVMANIN İZLERİ MUTLAKA KALACAK'

Yaşadığı travmayı halen atlamadığını belirten Köksel şöyle devam etti:

"Artık bunun önlem zamanı geldi, geçti. Emin olun oturduğum siteye 100 metre mesafedeki kafeye giderken dahi arabamı kullanıyorum. Sadece ben değil bu çevrede oturanlar da öyle. Sitenin dışına çıkıp dolaşmak imkansız. Ancak sitenin içinde yürüyüşlerimi yapıyorum. Yorgunum, üzgünüm, üzüntülüyüm, canım çok sıkkın. 20 veya 30 yaşlarda olsaydım böyle bir şeyi kolay atlatabilirdim. Bu yaşta benim için böyle bir şeyi atlatmak zor, bunun izleri mutlaka kalacak diye düşünüyorum."