Sarı serum öldürmüştü! Uzmandan önemli açıklamalar

Uzman Hekimi Ezgi Tanımlı son zamanlarda halk arasında 'sarı serum' veya 'atom' gibi isimlerle anılan serumlarla ilgili birçok yanlış bilgi yayıldığını kaydetti.

NEDEN HERKESE SERUM TAKILMAMALI?

Tanımlı, "Bu konuda halkımızı doğru bilgilendirmek ve gereksiz uygulamaların önüne geçmek için bazı önemli noktaları paylaşmak istiyoruz. Öncelikle, 'sarı serum' olarak bilinen serumlar genellikle vitaminler, mineraller ve bazı destekleyici ilaçlar içeren karışımlardır. Ancak bu serumlar, sanılanın aksine bağışıklık sistemini anında güçlendiren veya hastalıkları önleyen çözümler değildir. Her bireyin sağlık durumu farklıdır ve herhangi bir serumun ya da ilacın kişiye özel olarak doktor kontrolünde uygulanması gerekir. Neden herkese serum takılmamalı? Tıbbi bir gereklilik olmalıdır: Serum tedavisi, hastanın ihtiyacına göre doktor tarafından belirlenir.