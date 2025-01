Sarı serum öldürmüştü! Uzmandan önemli açıklamalar

"BİLİNÇSİZCE YAPILAN MÜDAHALELER FAYDADAN ÇOK ZARAR GETİREBİLİR"

Yorgunluk, halsizlik gibi şikayetler her zaman serum gerektirmez. Yan etkileri olabilir: İçeriğindeki maddelere karşı alerjik reaksiyon gelişebilir, böbrek ve karaciğer gibi organlara yük bindirebilir. Gereksiz kullanım zararlıdır. Vücudun ihtiyacı olmayan takviyeleri almak, organların doğal dengesini bozabilir. Ayrıca, damardan alınan her sıvı yükü dolaşım sistemine ek yük bindirir. Sağlığımızı korumanın en doğru yolu, dengeli beslenmek, düzenli uyumak, yeterli su tüketmek ve egzersiz yapmaktır. Gerektiğinde ise en doğru tedavi yöntemini belirlemek için mutlaka bir doktora danışılmalıdır. Unutmayalım ki, her tıbbi uygulama kişiye özel olmalıdır. Bilinçsizce yapılan müdahaleler faydadan çok zarar getirebilir. Sağlığınızı riske atmamak için doktor önerisi olmadan herhangi bir serum veya ilaç kullanmayınız" dedi.