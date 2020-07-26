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'da öldürülen ’in mesajları kriminal incelemede!

'da üniversite öğrencisi 'ini öldürdüğünü itiraf eden 'nın ifadesinde geçen " Görüşme" detayını araştıran , Gültekin'in cep telefonundan yapılan SMS ve WhatsApp görüşmelerinin incelendiği bilgisine ulaştı.

Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin’in mesajları kriminal incelemede!

26.07.2020, 14:18 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020,14:33

Vahşice öldürülen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in cep telefondan yapılan SMS veWhatsApp görüşmelerinin Jandarma Kriminal Laboratuvarında incelendiği öğrenildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldüren ve ifadesinde suçunu itiraf eden eski sevgilisi Cemal Metin Avcı'nın jandarmaya verdiği ifadesinde geçen "Watsapp Görüşme" detayını araştıran Sabah Muhabiri Kenan Gürbüz, vahşice öldürülen Pınar'ın cep telefondan yapılan SMS mesajları ile Whats görüşmelerinin Jandarma Kriminal Laboratuvarında incelendiği bilgisine ulaştı. Zanlı tarafından zarar verilen telefondaki mesajların teknolojik yöntemlerle geri alındığı bildirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı "Olay Yeri İnceleme" ekipleri tarafından olay yeri ve cesedin bulunduğu ormanlık alandan toplanan delillerin de Jandarma Genel Komutanlığına ait Kriminal Laboratuvar 'da incelendiği ifade edildi.

SAVCILIK HTS KAYITLARINI İNCELEYECEK…
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının Pınar'ın kullandığı kişisel telefonundan aranan ve Pınar'ı arayan kişilerin kayıtlarının baz istasyonlarıyla birlikte tespit edilerek HTS kayıtlarının çıkarılması için çalışma yaptığı öğrenildi.

Historical Traffic Search yani kısa hali ile HTS kaydı içerisinde arayan ve aranan bilgileri, arama zamanı, konuşma süresi, arama yeri ve sinyal alınan baz istasyonları gibi bilgiler yer alıyor. Bu bilgiler dahilinde kaydı alınan kişinin ne zaman, nerede, kiminle ve ne kadar süre ile konuştuğu bilgisine ulaşılabiliyor.

SABAH/ KENAN GÜRBÜZ

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