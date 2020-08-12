  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla “Pınar’la son görüşen Ceren ben değilim”

“Pınar’la son görüşen Ceren ben değilim”

tarafından vahşi bir cinayete kurban giden ’in arkadaşı konuştu: Pınar’ın son görüştüğü ‘Ceren’ ben değilim. Sosyal medyada linç ediliyorum.

“Pınar’la son görüşen Ceren ben değilim”
Giriş Tarihi: 12.8.2020

Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin cinayetinde flaş bir gelişme yaşanmıştı. Pınar Gültekin'in avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili, son görüştüğü kişi olan arkadaşı Ceren'in yeniden ifadesinin alınması için savcılığa talepte bulunduklarını açıklamıştı.

'MAĞDUR DURUMDAYIM'
Yaşanan bu gelişme üzerine tüm gözler Pınar Gültekin'in arkadaşı olan Ceren ismine çevrilirken yine Pınar Gültekin'in arkadaşı olan Ceren adında bir kadın isim benzerliğinden dolayı mağdur duruma düştüğünü belirterek isyan etti. Sosyal medya üzerinden kendisine karşı linç kampanyası yürütüldüğünü söyleyen Özlem Ceren Ayazoğlu, "Çok üzücü bir yanlış anlaşılmadan dolayı rahatsız ediliyorum. Ben Pınar Gültekin ile arkadaştım ancak Pınar ile son günlerde görüşen Ceren ben değilim" diye konuştu.


Ferdi YAVUZ

Pınar cinayetinde ‘Ceren’ talebi Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin cinayetinde telefon görüşmeleri ortaya çıktı!

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

“Pınar’la son görüşen Ceren ben değilim” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA