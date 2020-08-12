“Pınar’la son görüşen Ceren ben değilim”

Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin cinayetinde flaş bir gelişme yaşanmıştı. Pınar Gültekin'in avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili, son görüştüğü kişi olan arkadaşı Ceren'in yeniden ifadesinin alınması için savcılığa talepte bulunduklarını açıklamıştı.

'MAĞDUR DURUMDAYIM'

Yaşanan bu gelişme üzerine tüm gözler Pınar Gültekin'in arkadaşı olan Ceren ismine çevrilirken yine Pınar Gültekin'in arkadaşı olan Ceren adında bir kadın isim benzerliğinden dolayı mağdur duruma düştüğünü belirterek isyan etti. Sosyal medya üzerinden kendisine karşı linç kampanyası yürütüldüğünü söyleyen Özlem Ceren Ayazoğlu, "Çok üzücü bir yanlış anlaşılmadan dolayı rahatsız ediliyorum. Ben Pınar Gültekin ile arkadaştım ancak Pınar ile son günlerde görüşen Ceren ben değilim" diye konuştu.





Ferdi YAVUZ

Pınar cinayetinde ‘Ceren’ talebi

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