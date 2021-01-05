Pınar davasında reddi hakim talebi

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) vahşice öldüren Cemal Metin Avcı (32) ile kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) yargılamasına devam edildi. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın dün görülen ikinci duruşmasına, Pınar Gültekin'in üniversiteden arkadaşı olan Ceren Tunç'un ifadesi damga vurdu. Dava hakiminin söz vermesi üzerine Ceren Tunç, "Pınar, Cemal'den tehditle para alıyordu. Vermezse ilişkiyi Cemal'in eşine anlatacağını söylüyordu" dedi. Bunun üzerine mahkeme salonu karıştı. Gültekin ailesi reddi hakim talebinde bulundu, duruşma 15 Şubat'a ertelendi.

Mertcan Avcı'nın (solda) cinayetin ardından ağabeyi Cemal Metin Avcı'ya yardım ettiği düşünülüyor.

KAYBOLMADAN ÖNCE ARADI

Dün saat 13.30'da başlayan duruşmaya Cemal Metin Avcı'nın eşi Eda Avcı da ifade vermek için geldi. İlk olarak Pınar Gültekin'in arkadaşı Ceren Tunç'un ifadesine başvuruldu. SEGBİS'le ifade veren Tunç, mahkeme heyetinin, "Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı'dan para alıyor muydu?" sorusuna, "Pınar'ı 3 yıldır tanıyorum. Yarım dönem ev arkadaşımdı. Ortadan kaybolmadan 2 hafta kadar önce beni aradı ve Cemal ile kavga ettiklerini anlattı. Cemal'in son kez kendisiyle buluşmak istediğini anlattı. Cemal'in ev kirasını ödediğini ve harçlık verdiğini söylüyordu. Pınar, Cemal'in kendisine para yatırmak zorunda olduğunu, aksi takdirde ilişkiyi Cemal'in eşine anlatacağını bana söyledi" dedi.

27 yaşındaki Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürüldü.

DİĞER TANIKLAR KONUŞAMADI

Bu iddianın üzerine baba Sıddık Gültekin, mahkeme başkanının tanığı yönlendirdiğini belirterek, "Davadan adaletli bir karar çıkacağına inanmıyorum. Başka bir hakim istiyorum. Bu duruşma benim için bitmiştir" ifadeleriyle salonu terk etti. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, mahkeme başkanına, "Tanığı yönlendiriyorsunuz" diye tepki göstererek reddi hakim talebinde bulundu. Bu gelişme nedeniyle diğer tanıkların ifadesi alınamadı, duruşma 15 Şubat'a ertelendi. Reddi hakim talebinin değerlendirilmesi için dosya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Ceren Tunç'un verdiği ifadeler mahkeme salonunu karıştırdı.



KARISI CINAYETIN HEMEN ARDINDAN BAG EVINE GITMIS

DURUŞMADA ifadesi alınamayan Cemal Metin Avcı'nın eşi Eda Avcı'nın olayı duyduğu sabah saatlerinde Pınar Gültekin'in öldürüldüğü bağ evine gittiğini söylediği öğrenildi. Avcı'nın çevresine, "Olayı duyduğum an aklıma bağ evi geldi, kesin ne yaşandıysa burada olmuştur diye oraya gittim" dediği ve 15 Şubat'taki duruşmada tanık olarak dinleneceği öğrenildi.

Eda Avcı

Ferdi YAVUZ / Adem ÜLKER

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