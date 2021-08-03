Son dakika: OGM'den 'helikopter düştü' iddialarına açıklama

OGM, Twitter hesabından, sosyal medyada yer alan, yangın söndürme helikopterinin düştüğü iddialarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Vatandaşların, sadece resmi ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate alması gerektiği belirtilerek, "Sosyal medyada dolaşıma giren Muğla/Köyceğiz bölgesinde, yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberleri asılsızdır." ifadesine yer verildi.Son dakika: Denizli'de yangın çıkarmaya çalışan şüpheli tutuklandı İspanya'nın gönderdiği 2 yangın söndürme uçağı muğla'daM
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