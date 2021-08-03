  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Son dakika: OGM'den 'helikopter düştü' iddialarına açıklama

Son dakika: OGM'den 'helikopter düştü' iddialarına açıklama

Son dakika haberi...Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sosyal medyada dolaşıma giren, Muğla'nın Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberlerinin, asılsız olduğunu bildirdi.

Son dakika: OGM'den 'helikopter düştü' iddialarına açıklama
AA

03.08.2021, 19:40

OGM, Twitter hesabından, sosyal medyada yer alan, yangın söndürme helikopterinin düştüğü iddialarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Vatandaşların, sadece resmi ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate alması gerektiği belirtilerek, "Sosyal medyada dolaşıma giren Muğla/Köyceğiz bölgesinde, yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberleri asılsızdır." ifadesine yer verildi.

Son dakika: Denizli'de yangın çıkarmaya çalışan şüpheli tutuklandı İspanya'nın gönderdiği 2 yangın söndürme uçağı muğla'daM

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: OGM'den 'helikopter düştü' iddialarına açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.