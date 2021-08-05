Başındaki 6 dikişle dinlenmeye değil ormana gitti!

Kavaklıdere ilçesinde başlayan ve Menteşe ilçesi istikametinde seyreden orman yangınına gece karadan müdahale eden Denizli Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekibinden Sadık Emre, hortum patlaması sonucu kafasında yarıklar oluştu ve hastaneye kaldırıldı.



Hortumun darbesi ile kafasından yaralanan Sadık Emre'ye, sağlık personeli tarafından kafasına 6 dikiş atıldı. İstirahat verilen alev savaşçısı Sadık Emre istirahat yerine tekrar görevine döndü.



Kafasında 6 dikiş ile görev yerine dönen Sadık Emre, "Yeşil Vatan tehlikede iken, arkadaşlarım alevlerle savaşırken elim kolum tutuyorsa ben istirahat edemem. Askerimiz polisimiz bu vatanı nasıl koruyorsa, denizcilerimiz nasıl canları pahasına Mavi Vatan'ı koruyorsa, ben de Yeşil Vatan'ı korumak için alevlerle kanımın son damlasına kadar savaşacağım" dedi.

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