Muğla'da yangın termik santrale sıçradı! Binlerce kişi tahliye edildi

Milas'ta devam eden orman yangını ile mücadele aralıksız devam ederken, alevler tüm önlem ve çabalara rağmen termik santrale de sıçradı. Santralin tahliyesinin ardından çevredeki risk taşıyan yerlerdeki mahallelerin boşaltılması kararlaştırıldı.

Tahliyeler Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Akyaka'da bağlı bulunan özel teknelerle denizden, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsler ve halkın özel araçları ile karadan sağlandı. Deniz yolu ile tahliye edilenlerin Bodrum'a karayolu ile nakledilenlerin ise Muğla merkeze taşınacağı belirtildi.



Tahliyelerin devam ettiği bölgede ekipler çalışmalarına devam ediyor.

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