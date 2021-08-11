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Muğla'da yangınlarla mücadele! Stadyum helikopter pistine döndü

Muğla'da yangın söndürme faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Yangınlara havadan müdahale eden helikopterlerin stadyumdaki ikmal alanı ile helikopter ve personellerin göreve hazırlanışı havadan görüntülendi.

Muğla'da yangınlarla mücadele! Stadyum helikopter pistine döndü
İHA

11.08.2021, 10:52 Güncelleme Tarihi: 11.08.2021, 11:12

Muğla'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Birçok noktada etkili olan yangınlar kontrol altına alınırken Köyceğiz'de etkisini gösteren orman yangınına ise müdahaleler sürüyor.

Orman yangınlarıyla mücadelede ön plana çıkan havadan müdahale ise artarak devam ediyor. Muğla'daki orman yangınlarına müdahale eden helikopterler ise ikmal noktası olarak Atatürk Stadyumu'na uğruyor. Alana gelen helikopterler bakım ve yakıt takviyesini tamamladıktan sonra görev için yeniden yangın bölgesine hareket ediyor.


Ortalama 5 personelin yer aldığı, depolarının ise 3 bin 200 litre yakıt aldığı helikopterler yaklaşık 3 saat boyunca havada kalarak yangınlara müdahale ediyor.

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