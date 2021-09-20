Son dakika: Vatandaşa küfür eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca için karar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Fethiye Belediye Başkanı'nın Disiplin Kuruluna sevk edildiğini duyurdu.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Parti Genel Merkezinde düzenlenen MYK sonrasında açıklamalarda bulundu. Öztrak, geçtiğimiz günlerde bir vatandaşa küfür ettiği videoları sosyal medyaya sızarak gündem olan Fethiye Belediye Başkanı'nın disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, kendisini Facebook'tan eleştiren Serkan Yalnız'ı messenger üzerinden arayıp 12 dakika boyunca küfür etmişti. CHP'li Başkan'ın vatandaşa küfürler yağdırdığı 12 dakikalık ses kaydının bir kısmı ortaya çıkmıştı. Başkan Karaca, vatandaşa ağza alınmayacak ifadelerle hakaret ederken, tehditler yağdırmayı da ihmal etmemişti. Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan ve basketbol gönüllüsü olarak tanınan Serkan Yalnız, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın kendisini tehdit ettiği ve telefonda sinkaflı sözler sarf ettiği iddiasıyla suç duyusunda bulunmuştu. Serkan Yalnız ayrıca, Alim Karaca'nın kendisine yönelik, 'kemiklerini kırdıracağım, çocukları zor tutuyorum' dediğini iddia ederek koruma talebinde bulunmuştu.

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